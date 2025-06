Michael van Gerwen heeft zijn eerste dartswedstrijd na een zware periode gespeeld. De Nederlandse topdarter maakte eind mei bekend een korte pauze te nemen nadat duidelijk werd dat hij en zijn liefdespartner Daphne gaan scheiden. Een maand later maakte hij zijn comeback in New York en dat ging 'Mighty Mike' goed af.

In The Big Apple stond de US Darts Masters op het programma. Naast Van Gerwen doen onder meer wereldtoppers als Luke Littler, Luke Humphries, Nathan Aspinalll en Gerwyn Price mee aan het toernooi in de Verenigde Staten. De Nederland trof in de eerste ronde echter een onbekende Amerikaan.

De wedstrijd van Van Gerwen werd (Nederlandse tijd) in de nacht van vrijdag op zaterdag gespeeld. Hij trof Leonard Gates en al snel bleek dat Van Gerwen het darten niet was verleerd. De Nederlander liet voor het oog van Amerikaanse fans weinig heel van Gates. Het werd liefst 6-1. Van Gerwen gooide bijna honderd gemiddeld en maakte onder meer indruk door 128 uit te gooien.

Clash met Gerwyn Price

Dat soort gemiddeldes zal hij in de nacht van zaterdag op zondag ook nodig hebben. Van Gerwen treft dan in de kwartfinale Gerwyn Price uit Wales. Tegen de wereldtopper uit Wales boekte Van Gerwen overigens zijn laatste zege. Op 1 mei werd Price met 6-3 verslagen. Daarna volgden vijf wedstrijden in mei die werden verloren, waarna Mighty Mike zijn scheiding wereldkundig maakte.

Na een maand pauze gaf de drievoudig wereldkampioen, inmiddels 36 jaar, in een exclusief gesprek met Sportnieuws.nl naar zijn comeback uit te kijken. "Iedereen weet dat het een heel bewogen periode voor mij is geweest. Daar moet je jproberen het beste van te maken. Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet zelf ook door. Ik moet zelf ook weer gaan werken en iets gaan doen wat ik heel leuk vind. Dat is darten op het hoogste niveau."

De voorbije tijd bracht hij veel momenten door met zijn kinderen. En er moest uiteraard het een en ander geregeld worden wat betreft de scheiding. Daar wilde Van Gerwen weinig over krijg. "Heel veel mensen vragen dingen aan mij", zo geeft hij aan. "Maar ik vind het een privé-aangelegenheid en daar heeft niemand iets mee te maken. Wat mensen er ook van zeggen, dat doet mij niet zo veel."