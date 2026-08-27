De Belgische topdarters Mike De Decker en Kim Huybrechts hebben hun ruzie van ruim twee jaar geleden inmiddels bijgelegd. Dat zegt De Decker in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door, waarin hij te gast is. "De beste vrienden gaan we nooit meer worden."

Begin 2024 dook er een filmpje op van een heftige ruzie tussen de twee landgenoten ergens buiten tijdens een PDC-toernooi. Er werd over en weer gescholden en Huybrechts moest zelfs tegen gehouden worden voordat hij ook fysiek zou worden met De Decker. Nu we twee jaar verder zijn, hebben de twee er 'zand over' gedaan. "Er is inderdaad veel gebeurd, maar op een gegeven moment moeten we ook ophouden met dat kinderachtige gedoe. En weet je: de beste vrienden gaan we nooit meer worden, maar dat hoeft ook niet."

De ruzie dreunde nog lang na in de Belgische dartswereld. Ook richting de World Cups, waar Huybrechts, De Decker en Dimitri van den Bergh al jaren strijden om de twee plekjes namens België, leverde dat nog weleens gedoe op. Maar nu is De Decker weer bereid om met Huybrechts te gooien en dat zit er in 2027 ook wel aan te komen, gezien de ranking en vorm van de drie spelers. "We doen gewoon normaal tegen elkaar, zeggen hallo en goedendag tegen elkaar."

Dan volgt er ook nog een clash tussen twee speelstijlen. Huybrechts is altijd bloedfanatiek en De Decker is een stuk rustiger, erkent laatstgenoemde ook. "Maar als ik op een bepaald moment voel dat het eruit moet, dan komt het er ook uit", doelt hij op zijn emoties en fanatisme. "De enige reden dat we daar op het podium staan, is om onze boterham te verdienen. Dus of dat met Kim of Dimitri is, maakt mij niet uit. Ik doe het niet voor mijn land."

Die laatste uitspraak deed hij vorig jaar tijdens de Grand Prix. Wat die woorden vervolgens losmaakten in België, daar lusten de honden geen brood van. "Oh mannekes lief, al die mensen...", lacht De Decker nu. "Die berichten die ik toen heb gehad. Landverrader enzo, ach mannekes. Dus nee: ik speel gewoon voor mijn boterham en dat heeft niks te maken met de World Cup of dat ik niet trots zou zijn om voor mijn land te spelen."

'Zo afgekraakt en neergehaald'

Wel is het speciale en leuke van de World Cup met België er wel af, zeker na zijn eerste keer toen het allemaal niet zo lekker liep en België er vroegtijdig uit vloog. "Toen zijn we zo afgekraakt en neergehaald. Dan kun je niet verwachten dat ik een jaar later denk van: 'Jeej'."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door is Mike De Decker te gast bij ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. Samen blikken ze terug op de World Series of Darts in Australië en praat De Decker over zijn rampperiode. Dit en nog veel meer beluister je in de aflevering hieronder, of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.