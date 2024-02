Mike De Decker reageert op ruzie met Kim Huybrechts: 'Mijn moeder heeft zijn familie niet bedreigd'

De beelden van een heftige ruzie tussen de Belgische darters Kim Huybrechts en Mike de Decker lekten dinsdag uit. Eerstgenoemde kreeg daar een boete voor en liet weten wat er in zijn ogen was gebeurd. Ook De Decker heeft inmiddels gereageerd.

De uitgelekte beelden tonen een woedeuitbarsting richting De Decker. Hij schreeuwt: "Ik maak u kapot!" In de beelden beweerde Huybrechts dat zijn familie bedreigd zou zijn en in zijn reactie dinsdag herhaalde hij die woorden. De Decker heeft daarop gereageerd bij VTM Nieuws.

"De dingen die hij zegt kloppen grotendeels, maar mijn moeder heeft Dana en de kinderen niet bedreigd", liet De Decker weten. Zijn moeder heeft inderdaad wel contact opgenomen met haar: "Het enige dat ze heeft gezegd is dat als hij niet oplet en blijft dreigen naar mij dat er dan actie kan komen. Het is jammer dat hij dat zegt, dat is een draai geven aan het verhaal. Nu wordt mijn moeder onterecht op een bepaalde manier neergezet."

Heftige beelden van Belgische dartsrel tussen Kim Huybrechts en Mike De Decker duiken op: 'Ik maak u kapot!' Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh lieten vorig jaar op de World Cup of Darts zien het met elkaar aan de stok te hebben, maar ook Mike de Decker heeft geen goede relatie met Huybrechts. Het blijkt nu dat de twee in november een heftige ruzie hebben gehad een daar heeft 'The Hurricane' nu een dikke boete voor gehad. Inmiddels zijn er ook beelden van het incident opgedoken.

'Zullen geen vrienden worden'

De Decker geeft toe dat het niet leuk is dat er bij de Belgen onderling gedoe is: "Je bent al niet met veel en als je dan ook niet met elkaar overweg kan, is dat niet leuk." De twee zullen elkaar toch wekelijks tegenkomen bij toernooien: "We vermijden elkaar en zeggen niets tegen elkaar. Beste vrienden zullen we nooit meer worden, maar niemand zal met al zijn collega's goed overeen komen."

Huybrechts had het eerder al aan de stok met Dimitri van den Bergh. Op de World Cup van afgelopen jaar gunden de twee elkaar geen blik waardig. Net als De Decker diende ook Van den Bergh een klacht in tegen zijn landgenoot, maar deze is volgens Huybrechts geseponeerd.

Kim Huybrechts weigert aan de kant te gaan voor Dimitri van den Bergh: 'Ze mogen zeggen wat ze willen' Kim Huybrechts heeft geen boodschap aan de wens van Dimitri van den Bergh om niet meer met hem, maar met Mike De Decker te gooien op de World Cup of Darts. De Belgische darters hebben al bijna een jaar ruzie en telkens worden er nieuwe vuurtjes aangewakkerd.

Nederlandse darter filmde

De beelden van het incident zijn gefilmd door de Nederlandse darter Danny van Trijp. Huybrechts vond het not done dat hij de video verspreid heeft, maar volgens Van Trijp is dat door andere mensen gebeurd. Hij reageerde tegenover onze site op het voorval.

Danny van Trijp filmde de vechtende Kim Huybrechts: 'Het was een harde bitch-slap' Kim Huybrechts heeft uitgebreid gereageerd op het gelekte filmpje dat dinsdag online verscheen over een ruzie van hem met collega-darter en landgenoot Mike De Decker. "Het zijn beelden waar ik me voor schaam."

UK Open

De darters spelen komend weekend de UK Open en voor beiden is dat het eerste grote televisietoernooi van het jaar. De Decker zegt dat hij zich niet laat afleiden: "Het interesseert mij niet. Ik ben goed gestart en daar trek ik me aan op." Het toernooi heeft een open loting en dus zouden de twee elkaar zomaar tegen kunnen komen.