Heftige beelden van Belgische dartsrel tussen Kim Huybrechts en Mike De Decker duiken op: 'Ik maak u kapot!'

Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh lieten vorig jaar op de World Cup of Darts zien het met elkaar aan de stok te hebben, maar ook Mike de Decker heeft geen goede relatie met Huybrechts. Het blijkt nu dat de twee in november een heftige ruzie hebben gehad een daar heeft 'The Hurricane' nu een dikke boete voor gehad. Inmiddels zijn er ook beelden van het incident opgedoken.

De Belgische krant Het Nieuwsblad meldt Huybrechts een boete van 1500 pond (omgerekend ongeveer 1750 euro) heeft gekregen van de DRA, de tuchtcommissie in het darts, voor 'agressief en ongepast' gedrag. Ook heeft hij een waarschuwing gekregen, wat inhoudt dat hij bij een volgende overtreding een schorsing kan krijgen.

De straf zou gebaseerd zijn op klachten van zijn landgenoten Van den Bergh en De Decker. Dat Huybrechts met die eerste niet zo goed overweg kan, was wel duidelijk, maar ook met De Decker heeft er een incident plaatsgevonden. Daar zijn inmiddels beelden van opgedoken. Bekijk het incident hieronder.

Schokkende video

De keiharde ruzie speelde zich af bij een Players Championship-toernooi. Toen ze buiten op de taxi stonden te wachten ging het helemaal mis tussen de twee. Huybrechts kreeg een woedeuitbarsting. Op de beelden is te zien dat hij moet worden tegengehouden.

"Ik maak u kapot", roept hij richting De Decker. Huybrechts beweert dat de moeder van De Decker zijn gezin zou hebben bedreigd: "Ik zweer het: dit ligt al lang op mijn lever. Jij bent de eerste op mijn lijst en je moeder ook. Een keer op zijn gezicht en hij doet niets meer. Pussy!" Hij zou volgens Het Nieuwsblad daarvoor al een klap hebben uitgedeeld.

Reactie Huybrechts

Inmiddels heeft Huybrechts gereageerd op alle commotie rondom zijn persoon. Daarnaast gaf hij uitleg over het voorval met De Decker. "Aan elk verhaal zitten twee kanten. Eerst en vooral, mijn reactie was te allen tijde fout. Je mag nooit fysiek contact hebben met iemand als je ruzie hebt. Het bewuste filmpje is niet goed te praten, het werd zwart voor mijn ogen."

"Mijn vrouw had een post online gezet, waarin ze aangaf teleurgesteld te zijn omdat Mike achter mijn rug om dingen had gezegd op de tour die me ter oren gekomen waren", vervolgt Huybrechts bij HLN zijn verhaal. "Daarop heeft iemand uit Mike zijn gezin naar mijn vrouw gebeld, met bedreigingen, ook richting mijn kinderen. Dan knapt er iets bij mij. Ik mocht nooit zo reageren, daarvoor ben ik terecht op de vingers getikt. Maar als het om mijn gezin gaat ben ik nogal gevoelig.”

Huybrechts geeft verder aan zijn excuses aangeboden te hebben bij De Decker, die deze ook geaccepteerd heeft.

World Cup of Darts

De video is de belangrijkste reden voor de boete voor Huybrechts, maar ook de klacht van Van den Bergh speelt een rol. Ook die heeft betrekking op een incident tussen de andere twee Belgen. De Decker was als reserve aanwezig bij de World Cup of Darts en daar zou Huybrechts volgens Van den Bergh een 'bedreigende opmerking' hebben gemaakt richting de nummer drie van België.

Ook hierop reageerde Huybrechts nog even. "Het ging om iets in de privésfeer. De echtgenote van Dimitri heeft geprobeerd zich te mengen in mijn huwelijk, wat ik niet heel fijn vind. Ik heb alles besproken wat nodig was met mijn vrouw", zei 'The Hurricane' daarover.

Inmiddels zijn ze weer on speaking terms, maar daar is alles mee gezegd. Van den Bergh liet bijvoorbeeld een aantal weken geleden nog weten dat hij graag met De Decker zou spelen op de World Cup en niet met Huybrechts.