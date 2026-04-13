Gian van Veen en Luke Littler baarden anderhalve week opzien door een opstootje tijdens de Premier League-avond in Manchester. De beelden gingen de wereld rond, waarna de Britse wereldkampioen veel haat kreeg. Maandag sprak Littler zich voor het eerst uit over het incident, al staat hij nog altijd achter zijn eigen gedrag.

Bij de Premier League-avond in Manchester ging het mis tussen Luke Littler en Gian van Veen. De Nederlander mistte een matchdart, waarna zijn opponent het publiek opzweepte en stond te juichen. Vervolgens toonde de nog altijd pas 19-jarige Littler zich zeer kinderachtig, door op Instagram keihard uit te halen naar Van Veen en hem letterlijk uit te lachen. Dat kwam de regerend wereldkampioen duur te staan.

Striemend fluitconcert

Online werd Littler namelijk volledig kapot gemaakt door Nederlandse én Engelse fans die hem van alles en nog wat toewensten. Bovendien nam hij het voorval mee naar de Premier League-avond in Brighton. Daar gooide hij met slechts 83.94 gemiddeld zijn allerslechtste wedstrijd ooit bij de PDC. Bovendien werd hij getrakteerd op een striemend fluitconcert vanuit de zaal. Inmiddels heeft de geplaagde topdarter zich uitgesproken over het incident met zijn Nederlandse rivaal.

"Ik heb Gian nog niet gesproken, maar dat komt nog wel", begint Littler in een gesprek met platform Online Darts. "Maar dat hij achterom keek naar mij, was nergens voor nodig." De Brit meent dat hij verwachtte dat Van Veen zou uitgooien. "Gian is één van de beste gooiers op de bull in de hele sport."

'Hij doet zijn werk niet'

Dat de darter uit Poederoijen alsnog miste, zorgde voor de reactie van Littler. "Ik wist zeker dat hij niet zou missen. Toen dat toch gebeurde, deed ik een vuistje naar mijn vriendin", licht hij daarover toe. Littler hekelt op zijn beurt dan weer het demonstratieve gedrag van de Nederlander. "Toen keek Gian om naar mij, maar hij moet gewoon terugstappen. Niet kijken en die laatste pijl gooien."

"Dat hij me aankeek en zei dat ik juichte om zijn misser. Dat is pure onzin", aldus de regerend wereldkampioen darts. "Daarna legde hij juist demonstratief zijn pijlen neer op het tafeltje. Maar daar heeft helemaal niemand het over. Dus eigenlijk denk ik dat hij degene is die zijn werk niet doet. Met alle respect uiteraard."

Premier League Rotterdam

Littler mag komende donderdag zijn borst natmaken. Dan reist het hele Premier League-circus naar Ahoy in Rotterdam. Daar kunnen de twee kemphanen elkaar in de halve finale treffen, mocht Littler Gerwyn Price verslaan en Van Veen winnen van Luke Humphries. Het publiek kondigde al aan dat Littler een vijandige welkomst mag verwachten.