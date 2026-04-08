De rel tussen topdarters Gian van Veen en Luke Littler zal nog wel even nagalmen in de dartswereld. Ex-profdarter Vincent van der Voort waarschuwt vooral de tweevoudig wereldkampioen en nummer één van de wereld voor zijn gedrag en denkt dat het hem weleens zijn carrière zou kunnen kosten.

De in Manchester thuisspelende Littler deed er alles aan om Van Veen in hun onderlinge Premier League Darts-duel uit zijn spel te halen. Tevergeefs, want ondanks al het misbaar richting de Nederlander, won Van Veen met 6-5. Vervolgens werd online en op sociale media massaal de kant van Van Veen gekozen en is dat precies het probleem wat Littler volgens Van der Voort zichzelf op de hals haalt. "Hij moet oppassen."

'Dat gebeurt nu te weinig'

Van der Voort en de rest van de dartswereld kennen voorbeelden te over van darters die het publiek tegen zich kregen en vervolgens hun carrière een flinke knauw zagen krijgen. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door heeft hij een vaderlijk advies voor de 'kinderachtige' Littler. "Hoe hij het aanpakt is helemaal fout, niet handig. Het zou verstandig zijn voor hem om iemand te regelen die hem corrigeert. Dat gebeurt nu te weinig."

Dit had Littler moeten doen

Volgens Van der Voort had Littler het zelf ook beter aan kunnen pakken. "Na afloop had hij moeten zeggen dat hij te fanatiek was en dat hij niet had verwacht dat hij een kans zou krijgen. Dan had iedereen het geloofd. Hij wekt ook geen sympathie door vervolgens op sociale media zijn prijzenlijst te zetten als reactie. Dan merk je aan hem dat hij niet veel goede mensen om zich heen heeft die zeggen dat hij dat niet moet doen."

'Hij moet oppassen'

In Darts Draait Door wordt geopperd dat Littler op één van de weinige plekken waar hij warm onthaald wordt, misschien wel gek werd gemaakt door het publiek dat vóór hem was in plaats van tegen. "Hij moet ook oppassen dat hij straks niet alleen maar in Manchester populair is, want daar speel je maar één keer per jaar. Het is vervelend als iedereen tegen je is. Kijk maar naar Gerwyn Price en Paul Nicholson. Die hebben er echt last van gehad."

'Hij is er bijna aan onderdoor gegaan'

Daar ligt het gevaar voor de nog altijd pas negentienjarige Littler. "Hij doet mee bij de volwassenen, dan word je daar op beoordeeld. Zolang je alles wint, denk je ook dat je alles kan maken. Dan voel en merk je er niks van. Maar als het iets minder gaat, dan voel je het wel. Gerwyn Price heeft dat ook gehad, iedere week iedereen tegen zich. Hij is er bijna aan onderdoor gegaan."

