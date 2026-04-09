De opkomst van Luke Littler in Brighton voor de Premier League Darts werd met heel veel boegeroep ontvangen door de dartsfans aldaar. De tweevoudig wereldkampioen kreeg er flink van langs op het podium en de negentienjarige Engelsman was er zichtbaar door ontdaan.

Bij de allereerste woorden van de mastercaller die Littler aankondigde, vloog het publiek in Brighton op. Het publiek was duidelijk niet vergeten wat er vorige week in de Premier League Darts gebeurde. De nummer één van de wereld maakte openlijk ruzie met de Nederlander Gian van Veen, nadat die vol onbegrip reageerde op provocerende gebaren van Littler richting de fans in Manchester. De dartswereld koos massaal de kant van Van Veen en dat was ook in Brighton te merken.

Littler ontdaan

Littler beantwoordde het gejoel in eerste instantie nog met wat provocerende gebaren. Zo hield hij zijn hand bij zijn oren alsof hij de fans niet hoorde en trok hij zijn schouders vol gespeelde desinteresse op. Toch was hij er overduidelijk door ontdaan, want toen de wedstrijd tegen Stephen Bunting begon gooide hij dramatisch. Daarbij werd elke pijl die niet in een triple belandde met gejuich ontvangen door de dartsfans.

Quite a hostile atmosphere for Luke Littler in Brighton, as he takes on Stephen Bunting.

There were plenty of boos for the teenager before the game and they have continued during it, with his misses being loudly cheered :grimacing: — Sam Morton (@s_morton27) April 9, 2026

Slechtste gemiddelde ooit

Vervolgens miste Littler ook nog dubbels onder druk en dat was koren op de molen van de joelende fans, die er alleen maar meer schik in kregen om Littler op de kast te krijgen. The Nuke zakte met zijn gemiddelde tot onder de 75 en wisselde zelfs van materiaal om te proberen iets te veranderen. Het lukte allemaal niet, want de Engelsman kwam nauwelijks aan bod en zat constant rond de 80 gemiddeld.

Jarige Stephen Bunting

De jarige Bunting hield Littler onnodig lang in leven, want hij had met 4-0 of zelfs meer voor kunnen staan. Toch kreeg de wereldkampioen nog wat legs op het bord. Met 6-4 was de uitslag nog geflatteerd. Littler kwam met 83.94 tot zijn slechtste gemiddelde ooit op een groot PDC-toernooi.

Nu naar Rotterdam...

Littler verdween zonder punten en met de staart tussen de benen van het podium. Voor hem wordt het volgende week een zo mogelijk nog grotere opgave, want dan moet hij in Rotterdam gooien. Het Nederlandse publiek zal ongetwijfeld ook niet vergeten zijn hoe hij Van Veen behandelde.