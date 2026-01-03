Gian van Veen versloeg vrijdag Gary Anderson op het WK darts en bereikte zo de finale van het toernooi. Hij houdt daarmee de Nederlandse eer hoog, maar ook in het buitenland hebben ze genoten van de 23-jarige.

"Giant wint epische ontmoeting", kopt Britse tabloid The Sun. "Van Veen heeft Anderson overtroffen in een wedstrijd waarvan kijkers hoopte dat hij nooit zou eindigen. Het was een klassieker tussen twee spelers in topvorm." Het verschil tussen hun gemiddelden was dan ook slechts 0.08 aan het einde van de partij, maar de Nederlander won met 6-3.

Bij BBC zijn ze ook enthousiast. "Absoluut een waardige partij." Ze gaan al 'watertanden' bij de gedachte aan de finale tegen Luke Littler.

Ook in België zijn ze onder de indruk. "Na een gewéldige halve finale is het Van Veen die de overwinning binnenhaalt", schrijft HLN. Het wordt een spannende en 'enorm jeugdige finale', waarin Van Veen tegenover de 18-jarige Littler staat. Die is volgens het medium 'in bloedvorm' na zijn 6-1-zege op Ryan Searle.

Mentaliteit

The Guardian bewondert de mentaliteit van Van Veen. "Hij denkt logisch en realistisch na", schrijft het Engelse medium. "Hij neemt een prestatie niet voor lief, totdat hij het fysiek vast kan houden." Daarin verschilt hij van Littler.

"Dus kies je held: de opschepperige, vapende 18-jarige god van het darten, met een kroon op zijn hoofd en de wereld aan zijn voeten. Of de verlegen, welbespraakte 23-jarige met een verleden in luchtvaarttechnologie en een minderwaardigheidscomplex dat hij de afgelopen jaren van zich af heeft geschud", vergelijkt de krant de twee jonge darters.

Van Veen staat zaterdag tegenover de titelverdediger in de 'jongste' WK-finale ooit. Hij kan daar niet alleen de wereldtitel, maar ook een miljoen pond aan prijzengeld winnen.

