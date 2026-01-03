Gian van Veen bereikte vrijdag de finale van het WK darts door legende Gary Anderson te verslaan. Daarmee verraste hij niet alleen het publiek, maar ook zijn tegenstander in de eindstrijd: Luke Littler.

De 18-jarige Engelsman verwachtte Anderson te treffen in de finale, zo liet hij merken op de persconferentie na zijn overwinning op Ryan Searle. Toch onderschat hij Van Veen niet. "Gian kan vrijuit spelen. Hij staat in de top drie, hij heeft een plek in de Premier League veiliggesteld. Hij heeft eigenlijk niets te verliezen."

Dat gevoel had Littler ook in zijn eerste finale in 2024. Toen ging de titel naar Luke Humphries. Vorig jaar won Luke the Nuke de eindstrijd van Michael van Gerwen en dus word er op zijn titel gejaagd. Hij merkt het verschil daarin. "Ja, Gian stond voor het eerst in de halve finale en won zelfs voor het eerst een partij op het WK dit jaar", aldus Littler. "Het wordt een mooie wedstrijd."

'Dan heb je al een streepje voor'

Hij heeft ook gezien hoe Van Veen Humphries uitschakelde. "Het wilde niet lukken bij hem", zegt hij over de wereldkampioen van 2024. "En als hij zijn hoofd begint te schudden, moet je als tegenstander denken: ik heb hem. Gian heeft de klus geklaard." Daar kan Littler ook een les uit halen voor de finale. "Ik hoop daarom de eerste set te winnen. Dan heb je al een streepje voor op je tegenstander. We zullen zien hoe het gaat."

Prijzengeld

Naast de titel staat er ook een enorme zak geld op het spel. "Ja het is een grote prijs. Maar het gaat om de trofee, niet om het geld", benadrukt Littler. "Ik wil hem gewoon twee keer achter elkaar winnen. Hopelijk lukt dat, daarna denk ik pas aan het geld."

