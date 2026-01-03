Gian van Veen kon wel janken, zo hoog zaten zijn emoties na zijn gewonnen halve finale op het WK darts. Met natte ogen stond hij Viaplay te woord, vlak na de kraker tegen Gary Anderson. Op het scorebord stond de 6-3 overwinning, maar naderhand had Van Veen het vooral over een andere overwinning die hij boekte. Een mentale. De fans floten hem massaal uit in de tweede helft van het duel, maar daar wist Van Veen volwassen mee om te gaan.

"Ongelofelijk, wat een avond", schudde hij vol emoties zijn hoofd voor de camera van Viaplay. "Ik sta hier wel en wil ook graag interviews geven, maar dat wordt wel lastig. We gaan ons best doen en proberen het gewoon." Al snel kwam daarna het onderwerp van de fluitende fans voorbij. In de eerste helft was er niks aan de hand, maar vanaf het moment dat het 4-1 voor Van Veen in sets stond, begonnen de duizenden mensen in de zaal zich te roeren. Met gefluit en gejoel probeerden ze Van Veen af te leiden.

'Ik ben maar een nieuwkomer'

Het lukte ze in het begin ook nog eens. "Ik wil er niet te veel over klagen, maar iedereen kon wel horen dat het publiek niet op mijn hand was. Ik had het zelf ook door en je weet het ook van tevoren. En ik snap het ook wel. Anderson is een legende van de sport en ik ben maar een nieuwkomer. Dus iedereen wil hem in de finale zien en dat is ook prima, iedereen zijn goed recht. Maar ik had het er wel moeilijk mee."

'Dat kwam zeker voor het publiek'

Van Veen had het duel eerder kunnen beslissen, maar miste op cruciale dubbels door de fluitende fans achter hem. "Ik dacht op een gegeven moment wel even dat dit me mijn wedstrijd zou kunnen kosten. Je zag me ook gefrustreerd die kant op kijken. Ik miste een finish op 67 en dat kwam zeker door het publiek. Ik was er te veel mee bezig. Ik was heel gefrustreerd. Het was begrijpelijk van hun kant, maar het was in de belangrijkste wedstrijd van mijn carrière. Waarom moet het nu gebeuren, dacht ik bij mezelf.

Mentale hulp van Dirk Marcellis

Hij toonde zijn mentale veerkracht, sloot zich ervoor af en gooide de wedstrijd volwassen uit om zich als derde Nederlander ooit te plaatsen voor de finale van het WK darts. Hij dankte wederom de gesprekken met oud-topvoetballer Dirk Marcellis. De twee werken op mentaal vlak al een tijdje samen en dankzij de voormalig verdediger van PSV en Oranje weet Van Veen hoe hij met dit soort tegenslagen om moet gaan. "Dit kwam ook zeker dankzij hem. We hebben het er heel veel over gehad."

