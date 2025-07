Dag van de waarheid voor topdarter Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld moet vandaag scherp zijn en hopen op het beste. De World Matchplay staat voor de deur en dat is traditioneel het grootste toernooi qua prijzengeld na het WK en de Premier League Darts. De Nederlandse dartslegende wil daar dus bij zijn, maar moet zijn positie met hand en tand verdedigen.

Tijdens Players Championships 20 en 21, gespeeld op 8 en 9 juli, wordt namelijk het laatste prijzengeld verdeeld onder de spelers die ver komen dat meetelt voor de kwalificatie voor de Matchplay. Zes Nederlanders zijn al zeker van deelname: Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en debutant Wessel Nijman. Voor Van Barneveld is het nog spannend, want hij staat op één van de laatste plekjes die zekerheid bieden.

Gewild plekje in gevaar

De top-16 van de Order of Merit plaatst zich rechtstreeks, net als de top-16 van de ProTour Order of Merit. Die laatste ranglijst is gebaseerd op de prestaties van alleen 2025. Daarin staat Barney op plek 15 (van de 16 dus) en zitten er grote namen hem op de hielen. De eerste van twee belangrijke dagen pakte goed uit voor de dartslegende. Hij won een rondje en pakte zodoende 1000 pond prijzengeld. Hij verloor in de tweede ronde, maar zag alle concurrenten onder zich al in de eerste ronde uitvallen. Hij breidde zijn voorsprong met alleen woensdag te gaan dus uit met 1000 pond en is bijna zeker van de Matchplay.

Grote namen

Michael Smith, de wereldkampioen van 2023, is de eerste topnaam die aast op een plek in de top-16. Zijn achterstand op Van Barneveld is nu 6000 pond. Ook Krzysztof Ratajski, Ritchie Edhouse (regerend EK-winnaar), Niels Zonneveld en Martin Lukeman (Grand Slam-finalist 2024) staan binnen schootsafstand. Op Players Championship 21 woensdag wordt er nog veel prijzengeld verdeeld, waardoor de Nederlander nog één dag scherp moet zijn.

Prijzengeld

De winnaar van een vloertoernooi bij de PDC krijgt 15.000 pond, de verliezend finalist 10.000. Halve finalisten mogen ieder 5000 pond bijschrijven, kwartfinalisten moeten het doen met 3500 pond. Vanaf de tweede ronde begint de PDC geld uit te keren, met 1000 pond voor de darters die 'maar' één potje winnen. Tot de kwartfinales ligt er dan nog 1500 pond (derde ronde) en 2500 pond (vierde ronde) klaar voor de jagende darters.

Race naar de Matchplay

Check hieronder de stand in de race naar de Matchplay met alleen nog Players Championship 21 op woensdag 9 juli te gaan. Op de World Matchplay ligt een prijzenpot van 800.000 pond (ruim 925.000 euro) klaar. Volgend jaar gaat dat bedrag naar de 1 miljoen pond (ruim 1.1 miljoen euro).