Het opmerkelijke uitstapje van topdarter Raymond van Barneveld is zondagavond in een flinke teleurstelling geëindigd. De 58-jarige Nederlander kreeg een speciale status van de PDC om mee te mogen doen op de seniorentour, maar dat bleek weinig succesvol.

'Barney' is al jaren actief op het hoogste niveau, min een korte pauze van minder dan een jaar. Dat hij al een uitstapje wilde maken naar het Champion of Champions-toernooi bij de 'oudjes' in het darts, werd als opvallend bestempeld. Zeker omdat het eigenlijk verboden was vanuit de PDC om op televisietoernooien te gooien bij andere bonden of organisaties. Maar de PDC streek voor één over het hart en gaf Van Barneveld dispensatie om tóch mee te mogen doen.

Neil Duff verslagen

Maar na twee wedstrijden zat het avontuur er weer op voor hem. Hij won in de kwartfinales nog wel van Neil Duff. De inmiddels 52-jarige Noord-Ier won in 2022 nog verrassend Lakeside, het WK darts bij dartsbond WDF. Toen versloeg hij de Fransman Thibault Tricole in de finale met 6-5 in sets. Zo spannend als ruim drie jaar geleden werd het tegen Van Barneveld geen moment. De Nederlander was in prima vorm en veegde Duff met bijna 95 gemiddeld en een 5-1 eindstand (in legs) van het bord.

Ross Montgomery de beste

In de halve finale trof Barney zondagavond Ross Montgomery. De 63-jarige Schot was van 2022 tot eind 2024 actief bij de PDC, maar was vooral bekend in zijn tijd bij de BDO/WDF. Daar won hij bijvoorbeeld twee keer de Dutch Open en een keer de Finder Masters. Hij won in 2025 nog het senioren-WK en is dus geen schande om van te verliezen. In de finale moet Montgomery tegen de Engelsman Richie Howson.

Race naar de World Matchplay

Voor Van Barneveld begint juli met twee toernooien waar het enorm spannend voor hem wordt. Tijdens Players Championships 20 en 21 op 8 en 9 juli moet hij zijn huidige positie zien te verdedigen. Hij staat nu namelijk nog op een positie die hem toegang geeft tot de World Matchplay bij de PDC. Daar is 1 miljoen pond aan prijzengeld te verdelen, dus is het zaak voor hem om zich daarvoor te plaatsen.