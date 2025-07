Topdarter Michael van Gerwen is al heel lang 'de oude' niet meer, maar afgelopen weekend liet hij weer eens een glimp van zijn topniveau zien. Helaas voor de Nederlander was dat niet op een groot PDC-toernooi, maar op een demonstratie in Finland. Goede vriend Vincent van der Voort wist soms niet wat hij zag.

"Michael won de avond, die gooide wel heel erg goed", was Van der Voort onder de indruk van de drievoudig wereldkampioen op de demo in Finland, waar hij zelf ook moest gooien. "Het was veel beter dan in Polen (op de Poland Darts Masters op vrijdag en zaterdag, red.). Maar het is al snel beter dan daar. Ik was met hem mee naar Polen en achter de schermen bij het ingooien dacht ik al dat het 'oké' was. Maar op het podium vond ik hem twee keer echt heel matig."

Nieuwe tik voor topdarter Michael van Gerwen in jacht op eerherstel Michael van Gerwen is zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinale van de Poland Darts Masters. In Gliwice was Rob Cross in een uiterst matige partij te sterk voor de Nederlander: het werd 6-4.

'Hij hoefde er maar naar te kijken'

Van Gerwen won in de eerste ronde ternauwernood van de Kroaat Pero Ljubic en verloor vervolgens in een hele slechte wedstrijd van Rob Cross. Maar dat teleurstellende bezoek aan Polen vergat hij al snel tijdens de succesvolle demo in Finland. "Hij won de finale met 5-1 van Gerwyn Price en gooide 108 gemiddeld. Een 132-finish ging ook nog eens uit via twee keer bullseye en dubbel-16. Hij hoefde er maar naar te kijken en het ging er al in."

'Vernieuwde' Michael van Gerwen kent volgende obstakel na veelbesproken rentree als darter Michael van Gerwen is pas net terug als darter, maar leeft nu al weer van toernooi naar toernooi. Vorig weekend speelde hij nog in New York de US Darts Masters en dit weekend staat voor de Nederlandse topdarter alweer het volgende World Series-toernooi te wachten. Dit keer in Polen, waar donderdag zijn volgende obstakel uit de koker kwam rollen.

'Druk of zelfvertrouwen'

Volgens Van der Voort zit er bij Van Gerwen 'iets tussen' gooien zonder camera's op zijn snufferd en relaxed zonder aandacht. "Misschien is het druk of zelfvertrouwen, wie zal het zeggen? Bij het ingooien zie je dat het er echt nog in zit, maar op de tv-toernooien komt het er voorlopig nog niet uit." MVG keerde recentelijk terug van een maand noodgedwongen pauze, nadat hij eind mei aankondigde te scheiden van zijn ex-vrouw Daphne. Zijn terugkeer was nog weinig succesvol, want hij werd op twee World Series-toernooien telkens in de tweede ronde uitgeschakeld.

Na flinke kritiek reageert ex-profdarter op 'verkeerde uitspraken' over relatiebreuk Michael van Gerwen Co Stompé heeft gereageerde op zijn eerdere uitspraken over Michael van Gerwen. De oud-darter, tegenwoordig actief als analist en commentator bij Viaplay, stelt dat zijn quotes verkeerd zijn weggezet. Zijn woorden vielen niet bij iedereen goed.

'Ik vond het al snel wel best'

Van der Voort genoot van zijn goede vriend in Finland, maar had zelf weinig om voor te juichen. Zijn prestatie wil hij snel vergeten, want hij verloor met 5-4 van Robert Owen en daarmee was zijn demo al klaar. "Ik was niet geweldig, want ik was best wel moe. Dan merk je ook dat je geen wedstrijdritme hebt en ik vond het snel allemaal al wel best."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder meer de Poland Darts Masters en wordt er vooruit gekeken naar de Euro Tour en de World Matchplay. In Kroegpraat komt weer een hilarische anekdote rondom dartslegende Bobby George voorbij. Beluister de nieuwe aflevering van de podcast hier onder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.