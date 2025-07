Michael van Gerwen won op de Poland Darts Masters van Pero Ljubic, maar een opmerking van de Nederlandse topdarter over zijn Kroatische tegenstander doet stof opwaaien. Hij noemde Ljubic 'een kroegdarter' en dat komt hem op wat kritiek te staan van zijn goede vriend Vincent van der Voort.

"Ik denk dat het meer frustratie van zichzelf was, dat hij afreageert op zijn tegenstander", weet Van der Voort, die erbij was in Polen om Van Gerwen te steunen. "Dat is gewoon niet goed", vindt hij het niet kunnen dat MVG zo'n opmerking maakt. In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door dient hij zijn goede vriend van repliek.

'Hij krijgt een veeg uit de pan'

"Het is niet nodig. Die man staat z'n uiterste best te doen op het podium en verliest met 6-4 van Van Gerwen en krijgt een veeg uit de pan dat hij niet zo goed is. Daar kan hij ook vrij weinig aan doen." Dat Ljubic niet goed is, zag Van der Voort al wel sinds hij afgelopen januari zijn tourkaart pakte bij de PDC. De Kroaat verloor al zijn partijen tot half mei, vooral op de vloer.

'Ik weet een beetje hoe hij is'

Van der Voort vindt het geen nette actie van Van Gerwen. "Maar ik weet een beetje hoe hij is en dat hij dan vaak gewoon zegt wat hij denkt. Dat is ook wel een beetje de charme van Michael, maar dit vond ik niet nodig. Hij had beter kunnen zeggen dat hij geen klap gooide, maar nog steeds won. Maar iedereen staat voor z'n eigen woorden, van mij wordt ook welees gezegd dat ik dat niet moest zeggen."

'Moet dat nou?'

Van der Voort zei er wat van tegen Van Gerwen in Polen. "Moet dat nou? Is dit om de aandacht van jezelf proberen af te leiden? Hij is te groot om iemand als Ljubic aan te pakken. Hij heeft het een tijdje geleden ook met Jules van Dongen in Amerika gedaan. Dat hoort ook wel een beetje bij hem."

