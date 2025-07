Met veel pijn en moeite plaatste Raymond van Barneveld zich voor de afgelopen World Matchplay. Maar de 58-jarige topdarter kan na zijn verloren eerste ronde tegen Michael van Gerwen verre van rustig aan doen. In de race naar de World Grand Prix, het volgende grote toernooi, staat de Nederlander er weer beroerd voor. "Wat als zijn lichaam dit allemaal niet meer volhoudt?", werpt presentator Damian Vlottes de vraag op in de nieuwe Darts Draai Door-aflevering.

"Hij kan gewoon niet minder spelen. Richting de Grand Prix staat hij ook weer op het allerlaatste plekje", weet Vlottes. Barney moet er tot eind september weer alles aan doen om het volgende grote toernooi te halen. "Hij moet alle wedstrijden af", reageert ex-profdarter en goede vriend Vincent van der Voort. "Maar wat als het lichaam het niet meer volhoudt?", is de retorische vraag van Vlottes in de nieuwe podcastaflevering. "Dan val je uit de ranking en houdt het op. Dus zolang het kan..."

'Wat moet hij doen?'

Zelf zou Van Barneveld niets liever dan minder spelen. Maar in die positie verkeert hij al jaren niet meer. Door zijn slechte ranking en matige prestaties op de toernooien, blijft hij in de onderste regionen van de top-32 bungelen. "Ik heb hem hier toevallig laatst nog over gesproken via de app", zegt Van der Voort. "Wat moet hij doen? Hij moet een grote planning maken, want hij doet ook nog eens heel veel demo's. Waar kan dat wel en niet? Welke reis moet hij daarvoor of daarna afleggen? Zo is alles zo goed mogelijk te plannen en kost het hem zo min mogelijk energie."

'Dan is dat ook raar'

De hoop op een goed resultaat op bijvoorbeeld een Euro Tour of een Players Championship is er, maar is volgens Van der Voort niet de oplossing voor de problemen. "Dan wil je namelijk ook weer doorpakken. Zo is Raymond ook wel weer. Als hij dan ineens in bloedvorm is, dan is het raar om dan ineens dingen over te slaan." Volgens Van der Voort eindigt deze negatieve spiraal niet zomaar en is er dus meer nodig dan per maand of per toernooi te kijken wat er van hem gevraagd wordt.

Het kan altijd erger

Het kan ook allemaal nog erger, zien de podcastmakers bij bijvoorbeeld Dimitri van den Bergh en Michael Smith. Die zijn door vormproblemen en pauzes van hun sport ver afgegleden en staan nergens meer bij. "Zo'n Dimitri van den Bergh zien we mogelijk pas weer op het WK weer voor het eerst op televisie. Die heeft zich verder nergens voor geplaatst. Als je dat twee jaar doet, ben je je tourkaart kwijt. Als dan je privé ook nog eens rommelig is... Het wordt tijd dat hij gaat kijken waar hij resultaten gaat boeken, want dat moet wel een keer gaan gebeuren. In topsport moet je een klootzak zijn: hard en altijd voor jezelf kiezen."

Beluister de podcast

