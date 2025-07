Raymond van Barneveld liet zich tegen Michael van Gerwen van zijn slechtste kant zien, dat is de pijnlijke conclusie die goede vriend en collega-darter Vincent van der Voort heeft nadat de legende in de eerste ronde van de World Matchplay verloor van Van Gerwen. "Ik vind het jammer om hem zo te zien", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Voor de wedstrijd had Van Barneveld nog een kloppend plan en waarschuwde hij Van Gerwen dat hij er 'moest staan' tegen hem. Maar op het podium in Blackpool was er nauwelijks iets van een strijdbare Barney te zien. Vrijwel vanaf zijn eerste beurt straalde hij negativiteit uit en schudde hij met zijn hoofd. "Hij zat er helemaal niet lekker in", zag Van der Voort in Winter Gardens.

'Alle negativiteit komt er uit'

"Ik weet niet hoe hij bij deze pijlen gekomen is, die eerste legs klopte er helemaal niks van", analyseert de ex-profdarter eerst het materiaal van de 58-jarige Van Barneveld. Daarna wijst hij al snel naar zijn houding. "Raymond zit gewoon in een hele moeilijke positie momenteel. Je ziet het de hele wedstrijd. Alle negativiteit komt er uit, terwijl je eigenlijk moet zeggen dat het een prestatie op zich is dat hij gekwalificeerd heeft voor dit toernooi. Dat is al heel moeilijk en knap."

'Dat zie je nu helemaal niet meer'

Maar zo dacht Van Barneveld er zelf duidelijk niet over. "Na twee legs had je al het idee dat hij er helemaal geen zin in had." Presentator Damian Vlottes hoorde de Engelse media ook schande spreken van de lichaamstaal van de Nederlander. "Die vonden het echt een drama." Volgens Van der Voort doet dit zijn goede vriend meer slecht dan goed. "Ik vind het echt jammer dat men hem nu zo herinnert. Vroeger was dat echt niet het geval. Toen stond er echt een kerel op het podium die er van begin tot eind voor ging. Dat zie je nu helemaal niet meer."

'Ik vind het jammer'

Van Barneveld is er op deze manier zelf verantwoordelijk voor dat zijn nalatenschap bezoedeld wordt. "Ik zou het echt jammer vinden als hij zo herinnerd wodt. Hoe langer dit doorgaat, hoe meer mensen hier aan zullen denken. Misschien is hij toch iets te lang doorgegaan (met darts, red.). Wij kunnen alleen niet beslissen voor hem wanneer hij moet stoppen of had moeten stoppen. Dat bepaalt hij helemaal zelf. Ik vind het alleen jammer om hem zo te zien en dat hij zo te boek staat bij iedereen."

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts. De laatste aflevering is ook hieronder te beluisteren.