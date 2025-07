Topdarter Michael van Gerwen staat op weer een nieuw kruispunt in zijn carrière. De Nederlander vloog er op de World Matchplay in de tweede ronde uit en vertrekt nu voor een lange vakantie met zijn kinderen naar het buitenland. Maar het is volgens goede vriend Vincent van der Voort wel zaak dat hij zich gaat beseffen dat hij profdarter is. Hij heeft een serieuze waarschuwing in huis voor Van Gerwen.

De huidige nummer drie van de wereld keerde op de Matchplay terug na anderhalve maand van flink wat gedoe in zijn privésferen. Hij scheidde eind mei van zijn ex-vrouw Daphne, moest er voor zijn vader zijn die geopereerd moest worden vanwege kanker en speelde daardoor verder nauwelijks toernooien. Vier potjes op de World Series in New York en Polen waren zijn enige voorbereiding op de Matchplay, die dus jammerlijk verloren ging in de tweede ronde tegen Josh Rock.

'We hebben weer een Nederlander nodig'

Sowieso was het grote rankingtoernooi in Blackpool wisselvallig voor de Nederlanders. Het maximaal aantal van zes ging door naar de tweede ronde, maar een ronde later zat alleen Gian van Veen er nog in. Toen hij ook nog sneuvelde in de kwartfinale, was de koek op namens Nederlandse darters. "We hebben echt weer een Nederlander nodig buiten Van Gerwen, óf Van Gerwen zelf, die prijzen gaat pakken", is Van der Voort bang voor de tanende populariteit in de sport in Nederland.

'Dan begin je weer vanaf nul'

"Of Van Gerwen moet zelf weer realiseren dat hij profdarter is. Dat zou wel lekker zijn, dat hij beseft dat het zijn werk is", pleit Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast World Matchplay Draait Door. "Ik heb het er nog met hem over gehad (voordat hij op vakantie ging, red.). Als je nu drie weken op vakantie gaat en je doet helemaal niks (qua darts, red.), dan begin je straks weer vanaf nul."

'Dat is een flinke luxe'

Het is volgens Van der Voort niet zo dat Van Gerwen naar een of ander afgelegen eiland gaat waar hij niet zou kunnen trainen. "Hij heeft de mogelijkheid in ieder geval daar. Er komt een dartbaan over van Winmau, dat is een flinke luxe. En je moet je ook niet vergissen: trainen is niet losgooien. Trainen is spelletjes spelen om jezelf beter te maken. Iedereen die zegt drie uur getraind te hebben, dat is bijna nooit zo. Dat is vaak losgooien en ouwehoeren. Dat mag best een half uurtje, maar je moet ook echt trainen."

'Als hij dát doet'

Van Gerwen moet dus volgens Van der Voort écht aan de bak, ook op vakantie met zijn kids. Want bij terugkomst wacht het loodzware najaar, met een aantal grote toernooien en de opbouw naar het WK darts in december. Daar moet MVG nú de basis voor gaan leggen. "Als hij dat doet en hij komt terug, dan is hij klaar voor de rest van de toernooien. Maar doet hij dat niet en je ziet dat er weer een zwabberarm op zit, dan gaat het nog wel een tijdje duren weer."

Beluister de podcast

Beluister hieronder de laatste aflevering van World Matchplay Draait Door. Vanaf dinsdag 29 juli is er weer een reguliere uitzending van Darts Draait Door, te beluisteren en bekijken via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.