Michael van Gerwen won maandag een ietwat teleurstellende klassieker tegen Raymond van Barneveld op de World Matchplay. De twee beste Nederlandse darters aller tijden haalden niet hun hoogste niveau, maar dat was gezien hun huidige vorm niet gek. Van Gerwen gaat vanwege een scheiding door een moeilijke periode, maar na afloop maakte hij nog meer vervelend nieuws bekend.

Alle Nederlandse dartsfans keken naar de clash tussen Van Gerwen en Van Barneveld uit. Niet gek, want het verleden speelden ze een aantal geweldige duels tegen elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de halve finale op het WK van 2017 toen Van Gerwen dankzij een gemiddelde van 114 van zijn landgenoot, die zelf 109 gemiddeld gooide, met 6-2 in sets wist te winnen.

Dat niveau haalden de twee bij lange na niet in Blackpool. Van Gerwen eindigde net boven de 90 gemiddeld en Van Barneveld zat daar zelfs nog onder. De verklaring daarvoor was natuurlijk snel gevonden, want blaken dan ook niet van het zelfvertrouwen. Voor Van Gerwen was het ook nog eens een bewogen periode doordat hij momenteel door een scheiding gaat, maar er is nog meer aan de hand.

Opnieuw vreselijk privénieuws

Na afloop zocht Van Gerwen naar een verklaring voor zijn spel en toen hij op de persconferentie begon over een gebrek aan wedstrijdritme werd hem gevraagd of het vergelijkbaar is met twee jaar geleden toen hij een zware operatie onderging. "Nee, mijn leven is nu heel anders", reageerde Van Gerwen. "Mijn vader had vorige week een operatie, omdat hij kanker heeft. En ik zit midden in een scheiding. Het is wat het is. Als er iets gebeurt, dan komt het allemaal tegelijk. Dat is hoe het leven is."



Van Gerwen verscheen na afloop van de partij tegen Van Barneveld ook voor de camera van Sportnieuws.nl:

Zware dobber in tweede ronde

Ondanks al die ellende staat Van Gerwen wel gewoon weer in de tweede ronde van de World Matchplay, maar om de kwartfinales te halen zal hij vermoedelijk een stuk beter moeten spelen. De nummer 3 van de wereld speelt woensdag tegen Josh Rock, die een gemiddelde van ruim 104 noteerde tijdens zijn 10-5 zege op Ross Smith. De Noord-Ier is in topvorm, want hij won vorige maand samen met Daryl Gurney ook al de World Cup of Darts.

