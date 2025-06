De Belgische topdarter Dimitri Van den Bergh keerde op de World Cup of Darts net weer terug van zijn ingelaste pauze en vloog er in de groepsfase met koppelmaat Mike De Decker al uit. Daarna gaf hij aan dat hij het de komende maanden en volgend jaar rustiger aan wil doen. Aan die instelling stoort de Nederlandse ex-profdarter Vincent van der Voort zich.

"Op zich heeft hij gelijk, alleen werkt het in de praktijk anders", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Je ranking bepaalt hoeveel je speelt. Je kan niet zomaar afzeggen. Als je op die plekken op de wereldranglijst staat waar Van den Bergh staat, dan moet je toch gewoon alles spelen. Pas als hij het weer goed gaat doen op tv, kan je weer een beetje zelf gaan bepalen."

Topdarter Dimitri Van den Bergh is geen full-time prof meer: 'Niet de juiste manier' De Belgische topdarter Dimitri Van den Bergh (30) nam in april 2025 afstand van de sport, zonder te melden wanneer hij terug zou keren. Inmiddels is die comeback geweest, bij de World Cup of Darts, zij aan zij met Mike De Decker. Maar weer fulltime darten? Dat ziet 'The Dreammaker' vooralsnog niet als optie.

'Daarna kan hij dat pas zeggen'

Zo ziet de wereld er echter totaal nog niet uit voor Van den Bergh, die uit de top-20 van de wereld dreigt te vallen. "Hij zal nu eerst alles moeten spelen om weer terug in de top van de ProTour Order of Merit te komen. Dan doe je automatisch mee aan Euro Tours volgend jaar en kan hij daarna pas zeggen dat hij wat andere toernooien overslaat."

Oplossing voor klagende Raymond van Barneveld ver weg: 'Hij zit helemaal niet in die positie' De jaren beginnen te tellen voor Raymond van Barneveld en dus is de inmiddels 58-jarige dartslegende aan het twijfelen over zijn toekomst in de sport. Maar volgens vriend en ex-collega Vincent van der Voort zit 'Barney' helemaal niet in die positie om wat te willen. Dat zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Hij zit helemaal niet in die positie'

Volgens Van der Voort is Van den Bergh 'nu helemaal niet in die positie' om minder toernooien te willen gooien. De twee spraken elkaar na de vroege uitschakeling van België op de World Cup of Darts. "Hij gaf aan dat het anders moet bij hem en dat begrijp ik ook wel. Vergeet niet hoe veel je weg bent van thuis. En kan je het nog wel opbrengen om telkens alles op te moeten geven?"

Beluister de podcast

Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes zijn in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door net terug van de World Cup of Darts en hebben genoeg te bespreken. Zo wordt voorspeld of Luke Littler ooit nog terugkeert in Duitsland na de vijandelijke ontvangst, is er vrees voor het einde van een groot koppel en is er irritatie over de houding van de PDC. Dit én meer, zoals het onbegrip over de toelating van Raymond van Barneveld aan een niet-PDC-toernooi, wordt besproken in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door.

Beluister hieronder de nieuwe aflevering of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.