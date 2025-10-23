Darters en bijnamen: het blijft soms een ongemakkelijke relatie. De Australische darter Tim Pusey heeft van de bond PDC te horen gekregen dat hij op zoek moet naar een nieuwe nickname. Tot nu toe had de bond er juist helemaal geen problemen mee.

De bijnaam van Pusey is The Magnet. Zet je zijn achternaam en het zelfstandig naamwoord achter elkaar, dan krijg je Pusey Magnet, een variant op Pussy Magnet. Zonder al te grafisch te beschrijven wat dat betekent, kunnen we het houden op 'iemand die aantrekkelijk is voor vrouwen'.

The Magnet

Pusey is geen topper; hij heeft bijvoorbeeld geen tourcard bij de bond PDC en ontbreekt daardoor op de grote toernooien. Wel was hij in augustus 2025 nog present bij de Australian Darts Masters, waar acht toppers van de bond PDC speelden tegen acht lokale spelers. Vandaar dat Pusey wel in beeld kwam voor deelname. Destijds stond zijn bijnaam The Magnet, samen met zijn naam, gewoon op de achterkant van zijn shirt. De bond PDC vond het kennelijk nog niet nodig om een streep te zetten door de naam.

Bij het komende WK darts is Pusey ook weer present. Wellicht vindt de bond PDC dat podium toch iets te groot om Pusey Magnet zijn bijnaam te laten delen met de rest van de wereld. In de podcast Tungsten Tales zegt Pusey dat het best lastig zal zijn om een naam te verzinnen die geen seksuele lading heeft.

Stemmen

"Ik heb die bijnaam niet op mijn shirt staan,", legt hij uit. "Ik zal een nieuwe moeten verzinnen, misschien laten we de fans erover stemmen. Het is lastig, want alles kan verkeerd worden opgevat. Op dit moment heb ik geen bijnaam en de liedjes op de tribunes kunnen nogal kleurrijk zijn."

EK darts

Momenteel wordt he EK darts gehouden in Duitsland. Daar zien we Pusey niet in actie komen, maar wel de spelers die het best hebben gepresteerd bij de evenementen op de Euro Tour. In totaal wordt er voor 600.000 Britse pond gespeeld in de Westfalenhallen.

Alle deelnemers zijn al verzekerd van 7.500 pond. De uiteindelijke winnaar mag 120.000 pond bijschrijven. Het prijzengeld op het EK darts is sinds 2024 gelijk gebleven. In 2008 was Phil Taylor de eerste winnaar van het EK. Destijds bestond de prijzenpot uit 200.000 pond en ontving de winnaar 50.000 pond. Ritchie Edhouse is de regerend Europees kampioen, maar hij kwalificeerde zich niet voor deze editie. Er komt dus sowieso een nieuwe winnaar.