Michael van Gerwen en Peter Wright gaan nog net niet rollebollend over het podium. De twee kemphanen vechten regelmatig verbale ruzies uit en dat is dit WK darts niet anders. Na pittige uitspraken van 'Snakebite' kwam Van Gerwen met een stevige reactie: "Kijk naar mijn nieuwe dates."

Wright laaide het vuurtje op door te zeggen dat de jongere generatie Van Gerwen, Gary Anderson en hemzelf heeft ingehaald. "Ik denk dat het gezichtsvermogen van de jongere generatie beter is dan dat van ons", sprak Snakebite na zijn overwinning op de Nederlandse Noa-Lynn van Leuven. Hij wees naar de bril van Anderson en zei: "Ik weet niet of Michael van Gerwen lenzen draagt, maar ik denk dat zijn zicht ook achteruitgaat. Al zal hij dat zelf nooit toegeven."

Michael van Gerwen sneert terug

Na Van Gerwens worstelpartij tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami werd hij geconfronteerd met de woorden van zijn eeuwige rivaal. "Ik vind het te grappig voor woorden", haalde Mighty Mike zijn schouders op. "Hij heeft nog nooit een WK gezegd zonder iets doms te zeggen. Dat-ie thuis maar eens een keer iets te zeggen mag hebben", sneerde Van Gerwen. Van Wright is bekend dat vrouwlief thuis de broek aan heeft.

Ook bij de Engelse persconferentie ging het er over. "Als je m'n nieuwe dates zo bekijkt, is er niets mis met m'n ogen", zei Van Gerwen met een grote glimlach op zijn gelaat. Ook de journalisten konden het grapje wel waarderen. "Niets mis met m'n ogen", herhaalde MvG. "Er mankeert niets aan, ik krijg steeds complimentjes."

Van Gerwen werd in zijn partij tegen Tatsunami gesteund door twee influencers. Reality-sterren Eline en Mariska Stapel zaten in de zaal voor de Nederlandse darter. Zij werden door de regie veelvuldig in beeld gebracht.

Mogelijk pikante tegenstander

Van Gerwen neemt het in de volgende ronde op tegen de Ier William O'Connor of Krzysztof Kciuk uit Polen. In de derde ronde wacht mogelijk Peter Wright. Dat zou een pikante ontmoeting worden, gezien de vete dit WK. Wright neemt het in zijn tweede partij op tegen Arno Merk.

Voor de camera van Sportnieuws.nl zei Van Gerwen over Wrights uitspraken: "Volgens mij moet hij kijken of zijn zicht niet een beetje beter wordt, anders speelt hij hier volgend jaar niet meer."

🎤 @MvG180 𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝘀 𝗣𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗪𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗵𝗶𝘀 𝗲𝘆𝗲𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁



🗣️ "If you look at my new dates here and there, don't think there's anything wrong with my eyes. There's nothing wrong with my eyes. Don't worry. All good in the eyesight department"



Listen in… pic.twitter.com/cRT4OWRXlB — Online Darts (@OfficialOLDarts) December 19, 2025

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.