De Engelse speler Dom Taylor (27) is vrijdag uit het WK darts 2026 gezet. Dartsbond PDC betrapte Taylor op het gebruik van een verboden middel. Zijn tegenstander Jonny Clayton gaat direct door naar de derde ronde en Taylor krijgt geen prijzengeld. Dat heeft grote gevolgen voor 'The Tower'.

In de eerste ronde versloeg Taylor zijn tegenstander Oskar Lukasiak met 3-0 in sets. Daarmee maakte hij een positief debuut bij het WK darts. Maar een paar dagen later blijkt de darter uit Bristol ook op een ongewenste manier positief te zijn.

Voor de tweede keer in zijn loopbaan loopt hij tegen de lamp en bestraft de PDC hem. Hij miste al het WK darts 2025 vanwege een aan doping gerelateerde schorsing.

Ranglijst PDC Order of Merit

Taylor staat op de ranglijst PDC Order of Merit op plek 59, met 107.500 pond aan prijzengeld in de afgelopen 24 maanden. De spelers die na het WK in de top 64 staan, die behouden sowieso hun PDC-tourcard. Die status komt er op neer dat je een profspeler bent. Tourcard-houders mogen aan een hele rits evenementen deelnemen. Zonder tourcard zijn de opties veel beperkter.

Doordat Taylor is gediskwalificeerd, krijgt hij geen prijzengeld, zo bevestigde Viaplay-presentator Koert Westerman vrijdag in de uitzending. Dartsjournalist Jetze Jan Idsardi heeft becijferd wat daar de gevolgen van zijn. En die zijn niet mals: daardoor valt hij na het WK uit de top 64. Taylor zit in het tweede jaar van zijn tourcard; spelers in het eerste jaar mogen ook een tweede jaar die card houden.

'Misschien maar beter ook'

"Als het prijzengeld over dit WK van Dom Taylor wordt afgepakt, dan verliest hij zijn tourcard", schrijft Idsardi. "En misschien is dat maar beter ook."

If they take away Dom Taylor's prize money from this World Championship, he would lose his Tour Card.



That's for the best, probably. — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) December 19, 2025

Schorsing

Taylor is dus al eens eerder tegen de lamp gelopen, waardoor hij deelname aan het WK darts 2025 kon vergeten. Zijn schorsing werd toen teruggebracht tot één maand. Taylor kon bewijzen dat hij het betreffende middel buiten een toernooi om gebruikte én dat het niet prestatiebevorderend was en werd daarom slechts voor een maand geschorst.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.