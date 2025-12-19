Het WK darts 2026 is vrijdag opgeschrikt door een groot schandaal. Darter Dom Taylor (27), bijgenaamd The Tower, is vanwege gebruik van een verboden middel uit het toernooi gezet. Dat heeft dartsbond PDC bevestigd. In de eerste ronde versloeg hij Oskar Lukasiak met 3-0 in sets.

Bij Viaplay werd vrijdagmiddag de partij tussen Josh Rock en Gemma Hayter (3-1) nog besproken, toen presentator Koert Westerman iets doorkreeg in zijn koptelefoontje. "De partij tussen Taylor en Jonny Clayton in de tweede ronde gaat niet door", aldus Westerman. "Gepakt op doping."

Gast Jerry Hendriks, zelf een darter, kon het niet geloven. "Niet? Dat is een grapje!" Waarop Westerman bezweert dat hij geen grappen maakt. "Gediskwalificeerd. Het is toch niet normaal?", zo brengt de eveneens overrompelde Westerman uit.

Eerder dope-gebruik van Dom Taylor

Hendriks schiet iets te binnen: "Oh, ik weet nog een interview met Sky Sports. Toen hadden ze er een beetje licht op gehint, want vorig jaar is hij er al voor geschorst geweest, en had hij het WK darts gemist.." Waarop Westerman zegt: "Een ezel stoot zich niet een tweede keer aan dezelfde steen. Slecht hoor! Clayton heeft een bye. Slecht voor de sport dit!"

Hendriks vraagt zich af wat er gebeurt met het prijzengeld. Wie de tweede ronde bereikt krijgt sowieso 25.000 pond, oftewel 28.500 euro. "Ik denk dat je het niet krijgt", zegt Westerman. "Vooral ook omdat het hem al eerder is overkomen." Later bevestigde Westerman dat Taylor inderdaad kan fluiten naar de poen.

Statement PDC

De bond PDC heeft een statement naar buiten gebracht. Er staat:

Het bestuursorgaan van de PDC, de Darts Regulation Authority (DRA), heeft op vrijdag 19 december de volgende verklaring uitgebracht met betrekking tot Dom Taylor. In het kader van de lopende antidopingprocedures voeren de PDC en de DRA tijdens het Paddy Power World Darts Championship 2025/26 in Alexandra Palace dopingcontroles uit.

Op 19 december is de DRA op de hoogte gesteld van een afwijkende analytische bevinding met betrekking tot speler Dom Taylor, voortkomend uit een test die is afgenomen op 14 december. Als gevolg hiervan, en conform de relevante DRA-procedures, is Dom Taylor met onmiddellijke ingang geschorst voor deelname aan alle door de DRA gereguleerde evenementen.

Deze zaak zal nu worden behandeld via een disciplinair proces, in overeenstemming met de geldende DRA Antidopingregels. De DRA zal geen verdere commentaar geven in afwachting van de uitkomst van dit vertrouwelijke proces.

Als gevolg hiervan krijgt Taylor’s geplande tegenstander in de tweede ronde van het Paddy Power World Darts Championship, Jonny Clayton, een vrij lot (bye) en plaatst hij zich automatisch voor de derde ronde. De PDC zal geen verdere commentaar geven over deze zaak.

Eerdere schorsing Dom Taylor

Taylor is dus al eens eerder tegen de lamp gelopen, waardoor hij deelname aan het WK darts 2025 kon vergeten. Zijn schorsing werd toen teruggebracht tot één maand. Taylor kon bewijzen dat hij het betreffende middel buiten een toernooi om gebruikte én dat het niet prestatiebevorderend was en werd daarom slechts voor een maand geschorst.