Het was niet de week van topdarter Michael van Gerwen. De gezondheid van de 37-jarige Nederlander ging na zijn bezoek aan de GP van Nederland op Circuit Zandvoort dusdanig hard achteruit, dat hij op het dartsbord nauwelijks tot prestaties kwam. Goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort vertelt hoe hij Van Gerwen aantrof.

Exits in de eerste en derde ronde in de Players Championships in Engeland en een nederlaag in de derde ronde van de Euro Tour in Hongarije. Dat is de opbrengst van weer een belangrijke, maar vergooide week voor Van Gerwen. Hij moet een enorme inhaalslag maken richting het WK darts in december, om in 2027 niet ver buiten de top-zestien te vallen en kon een dergelijke desastreuze week niet gebruiken. Maar het lag dit keer niet aan hem dat het zo tegenviel op het bord.

'Hij had gewoon koorts'

Van der Voort zet de situatie van MVG in een ander daglicht. "Het hield de hele week niet over, dat klopt. Ik ben altijd heel streng, hard en direct voor en over hem, maar deze week kon hij er eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Hij was echt heel erg ziek. Hij kwam van Zandvoort terug en toen was het niet normaal. Hoesten joh, echt niet normaal. Die dinsdag had hij eigenlijk niet eens moeten spelen, want hij had gewoon koorts."

Hij verloor toen meteen in de eerste ronde van Nick Kenny en ook een dag en toernooi later was het nog niet best bij Van Gerwen. "Dat was allemaal met een hele hoop moeite en weinig energie. Daarna ging hij zich gedurende de week wel beter voelen, alleen ben je dan nog niet hersteld meteen van alles ervoor. Dan ben je al niet in vorm, moe, heb je een trainingsachterstand en dan ja... is het heel hard werken voor hem. Hij voelde het zelf ook al."

'Alles bij elkaar...'

In een mindere fase van zijn carrière telt dan alles bij elkaar op. "Je voelt je heel beroerd, je hebt weinig energie, je zelfvertrouwen is veel minder dan vroeger en dan is het alles bij elkaar heel hard werken om überhaupt iets van niveau te halen." Toch had Van Gerwen op de Euro Tour in Boedapest ondanks alles kansen om Nathan Aspinall te verslaan. "Ze vinden het allemaal nog steeds moeilijk om tegen Michael te spelen. Het zit er echt nog wel in. Er moet veel meer getraind worden en dat gaat hij ook doen. Dan moeten we hem week voor week beter zien worden."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld. Zo komt de Euro Tour in Hongarije voorbij, maar ook Dick van Dijk in B&B Vol Liefde. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.