Het doek is al in de tweede ronde van het WK darts gevallen voor Dirk van Duijvenbode. De Nederlander was niet opgewassen tegen een bij vlagen ontketende James Hurrell. Dus hoeft Van Duijvenbode na de kerst niet meer terug te keren.

Van Duijvenbode ging eenvoudig naar setwinst in het begin. Dat kwam omdat Hurrell toen totaal niet op kwam dagen; de Engelsman had een gemiddelde van 72. Wat er in die break gebeurd is, weet alleen Hurrell, maar vervolgens toverde hij met zijn pijlen. Set 2 ging naar de 41-jarige Hilibily. Schrik niet: hij gooide toen het beste setgemiddelde van dit WK: 115,62. Een verbetering van meer dan 40!

Hurrell wikkelde de legs af in 16, 12 en 11 pijlen. En daarmee was de kous nog niet af. In de derde set, die van Van Duijvenbode, bleef hij imponeren. Dat deed hij met een veertien-, dertien-, en vijftiendarter. Aubergenius keek lijdzaam toe hoe alles leek te lukken bij Hurrell.

HURRELL COMES TO LIFE!



What a turnaround from James Hurrell! Dirk van Duijvenbode can only frown 😳



He smashes in a 115+ set average - an improvement of over 40 from the previous set - to level the score at 1-1!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/Q15ExUm3K7 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 20, 2025

Van Duijvenbode knokt voor wat hij waard is

Maar Van Duijvenbode toonde net als tegen de Belg Andy Baetens in de eerste ronde zijn vechtersmentaliteit. Hij brak direct in 14 pijlen bij het begin van set 4 en verzilverde die break in zijn eigen leg. Hurrell kreeg kans om bij 2-1 in legs langszij te komen, maar miste de bullseye. Van Duijvenbode nam even de tijd voor zijn belangrijke dubbel-18 en raakte hem direct. De opluchting viel van zijn gezicht af te lezen.

Toch was die vreugde maar van korte duur. Want in de beslissende set die Van Duijvenbode mocht beginnen ging het direct mis. Hurrell brak hem, terwijl de Nederlander meerdere kansen kreeg om op 1-0 te komen. Hilibily ging er vervolgens overheen met een waanzinnige 132-finish. In de derde leg kreeg Hurrell twee wedstrijdpijlen op dubbel-10. De een viel er buiten, de ander schoot aan de binnenkant.

Kostbare misser

Dus leefde Van Duijvenbode nog. Zijn niet zo bevriende dubbel-9 was hem een keer gunstig gezind. Aubergenius vond de aansluiting bij Hurrell en met twee 180's in de daaropvolgende leg leek hij gevlogen. Van Duijvenbode miste echter de dubbels. De Nederlander kon er via dubbel-4 een verlenging uit halen, maar trok de pijl in de dubbel-13. Hurrell liet zich deze kans niet ontgaan en won met 3-2 in sets.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.