Dirk van Duijvenbode had meer verwacht van het WK darts. Zaterdagmiddag werd hij verrassend uitgeschakeld door James Hurrell. Na afloop van de partij stond Van Duijvenbode openhartig voor de camera. "Dit is een harde tik."

Flink balend stond Van Duijvenbode direct na zijn partij voor de camera bij Viaplay. Hij kreeg daar de vraag waar het misging. Daarbij wees Van Duijvenbode naar zijn voorbereiding, waarin het nogal haperde. "Ik had in mijn hoofd dat ik om 15.00 uur moest spelen, maar dat bleek een uur eerder", verzuchtte hij. "Gewoon jammer."

Van Duijvenbode ergerde zich aan zichzelf. "Ik ben een man van de voorbereiding. Als dat goed is, dan heb je alles eraan gedaan wat kan. Maar mijn voorbereiding was niet goed. Ik verloor een half uur omdat ik dacht dat de sessie om 13.30 uur begon, maar die begon om 13.00 uur."

De Nederlander verloor naar eigen zeggen een uur in zijn voorbereiding, omdat ook de eerste wedstrijden sneller werden afgewerkt dan verwacht. "Dat heb ik in mijn hoofd nooit goed kunnen maken, het bleef gewoon onrustig. Ondanks dat had ik nog wel kunnen winnen, maar hij was ook goed", gaf Van Duijvenbode toe.

Boe-geroep in publiek

Toch stak Van Duijvenbode de hand in eigen boezem, hij miste naar eigen zeggen te veel dubbels. "Ik ben het er niet mee eens, maar het is terecht. Dit is een harde tik", baalde Van Duijvenbode.

"Ik bleef erin geloven. In een keer gaat het publiek boe roepen. Dat was de hele wedstrijd niet, dus misschien had ik iets meer tijd moeten nemen", zei hij over de dubbel die hij miste om er 2-2 van te maken in de beslissende set. "Die boe verwacht je niet en misschien ben je er dan even uit. Ik snap het niet… Maar ik kan er omheen blijven draaien: hij was beter dan ik verwacht had, en ik was behoorlijk slechter dan ik van mezelf verwacht had. Het doet echt heel veel pijn."

