Topdarter Ryan Searle is bezig met een mooi initiatief op het WK darts. Van de Engelsman is bekend dat hij slecht ziet, maar sinds kort weet hij wat voor aandoening hij heeft. Openhartig vertelde hij erover en dus wil Searle geld inzamelen. Vandaag Inside-gast Merel Ek werd er stil van. "Mooi dat hij het logo van de stichting op zijn shirt wil dragen."

Searle hoorde onlangs dat hij lijdt aan de aandoening autosomaal dominante opticus atrofie (ADOA). Dat kwam aan het licht nadat het bij zijn dochter was vastgesteld. ADOA is een erfelijke oogziekte waarbij de oogzenuw langzaam beschadigd raakt. Het zorgt voor verminderd zicht. "Het was wel fijn dat er nu een naam bij mijn zicht past, want voorheen had ik gewoon 'slechte ogen'. Nu is de reden bekend", begint hij zijn aangrijpende verhaal.

"Er is geen behandeling voor", schetst Searle. "Dat is jammer, want mijn dochter heeft er echt last van. Ze is officieel slechtziend. Het wordt dus erkend als een ernstige beperking", zegt de Engelsman. Zijn dochter heeft hulp nodig op school vanwege de aandoening. Ze moet zes keer dichter bij iets staan om iets te zien, vergeleken met iemand met normaal zicht.

Searle slaat handen ineen met Nederlandse stichting

Searle werkt samen met een Nederlandse stichting om aandacht de vragen om ADOA. "We hebben elkaar gesproken en ik heb aangeboden om hun naam gratis om mijn shirt te dragen. Daar waren ze dolblij mee en we gaan proberen geld in te zamelen zodat er een behandeling kan komen."

Het doet zichtbaar veel met Searle wanneer hij er over praat tijdens zijn interview met Viaplay. "Het is heel belangrijk voor mij. Ik wil mijn dochter en andere mensen met deze aandoening helpen. Dat is de belangrijkste reden waarom ik geld wil inzamelen." Als streefdoel noemt hij 10.000 pond.

Merel Ek valt stil

"Goh, daar ben ik even stil van. Wat heftig", vertelt presentator Koert Westerman na Searles openhartige woorden. "Ja, zeker", erkent Vandaag Inside-gezicht Ek, die ook aanwezig is. "Zeker met zijn dochter. Mooi dat hij het logo van de stichting op zijn shirt wil dragen."

Searle bewees ondanks zijn aandoening prima te gooien. In de tweede ronde tegen Brendan Dolan won hij met liefst 3-0 in sets. Heavy Metal gaat goed gemutst aan het kerstmaal. In de derde ronde speelt hij tegen de Duitser Martin Schindler of Keane Barry uit Ierland.

