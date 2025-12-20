"Ik heb er geen woorden voor." Oud-profdarter Vincent van der Voort kan er met zijn hoofd niet bij wat de Brit Dom Taylor heeft geflikt. De darter werd op het WK darts 2026 positief getest op een verboden middel en uit het toernooi getrapt. Van der Voort velt een spijkerhard oordeel over Taylor in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Taylor testte afgelopen zondag positief na zijn overwinning op de Zweed Oskar Lukasiak (3-0) in de eerste ronde van het WK. De 27-jarige Taylor mocht vorig jaar al niet aan het WK deelnemen omdat hij positief testte op drugs tijdens een toernooi van het Players Championship.

"Dat is misschien wel de grootste imbeciel die die er ooit in darten heeft rondgelopen", zegt ex-prof Van der Voort stellig in de podcast Sportnieuws.nl WK Darts Draait Door. "Als je vorig jaar al gepakt bent met doping en dan mag je het WK niet spelen... En dan gebeurt het je een jaar daarna weer", verbaast Fast Vinny zich.

'Wat een knuppel'

"Wat een knuppel, zeg. Jezus, ik heb daar geen woorden voor", vervolgt hij. Hij denkt dat de gevolgen dit keer nog groter zullen zijn voor Taylor. "Ik denk dat hij nu wel een flinke knauw gaat krijgen van de PDC."

Prijzengeld

"Hij kan sowieso al fluiten naar zijn 25.000 pond prijzengeld", zegt presentator Damian Vlottes. "Ja echt heel veel geld", vult Van der Voort aan. "Dat gooit 'ie even zo weg." Bovendien stelt hij de fans teleur die een kaartje hebben gekocht voor zijn volgende partij. Hij zou in de tweede ronde uitkomen tegen Jonny Clayton, maar dat gaat niet door. De Welshman gaat nu direct door naar de derde ronde.

Speculatie over verboden middel

Volgens de 50-jarige oud-darter is Taylor wel een goede speler. Ook in de partij tegen Lukasiak was hij overtuigend, maar zou dat niet kunnen komen door zijn dopinggebruik? "Dat weten we natuurlijk niet." Er is namelijk niet bekend op welk middel Taylor werd betrapt.

Van der Voort hoopt dat de PDC nog met een duidelijk statement komt. "En gewoon laat zien: dit accepteren wij niet", zegt hij. "Anders krijg je weer dat iedereen gaat lopen gissen wat het is." Er werd vrijdag al druk gespeculeerd in buitenlandse media. Volgens BILD zou het gaan om cocaïne.

"Van alles wordt genoemd. Zo'n verhaal begint met een verkeerd aspirientje en aan het eind van het verhaal lag hij met 26 naalden in zijn lijf, zat hij in de bloeddoping en is hij op hoogtestage geweest", overdrijft de ex-prof. "Iedereen kan wel wat verzinnen en dat schiet niet op", doelt Van der Voort op de geruchten.

