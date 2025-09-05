Dit weekend wordt in Praag de Czech Darts Open gespeeld. Vrijdagavond komen er vijf Nederlanders in actie, die een plekje in de tweede ronde proberen te pakken. Zo staan onder meer Raymond van Barneveld en Gian van Veen aan de oche.

Als eerst was Dirk van Duijvenbode aan de beurt. Hij nam het op tegen Cor Dekker, een halve Nederlander die nu onder de vlag van Noorwegen speelt. Na wat oponthoud omdat het bord niet goed zou hangen, kon de avondsessie afgetrapt worden.

Vanaf dat moment werd het eenrichtingsverkeer. Van Duijvenbode was veel te sterk voor de lange Noor, mede door een academische 126-finish (triple 18 en twee keer dubbel 18). De Nederlander kon de triple twintig amper missen en was scorend veel te sterk voor zijn tegenstander. Zo kwam hij op een 4-0 voorsprong. Dekker kwam echter terug tot 4-3 en leek gelijk te maken. Toen gooide The Aubergenius echter een knappe 106-finish. Het werd uiteindelijk 6-4.

Middagsessie

Het is oranje boven in Tsjechië. Er staan deze vrijdag maar liefst acht Nederlanders op het programma. In de middag speelden er twee tegen elkaar: Wessel Nijman versloeg Richard Veenstra na een heuse nagelbijter. Jermaine Wattimena was te sterk voor de Noord-Ier Brendan Dolan.

Schema en uitslagen Czech Darts Open

Schema en uitslagen Czech Darts Open avondsessie:

Dirk van Duijvenbode - Cor Dekker 6-4

Ryan Searle - Filip Manak

Daryl Gurney - Kevin Doets

Gian van Veen - Maik Kuivenhoven

Raymond van Barneveld - Krzysztof Ratajski

Nathan Aspinall - Jiri Brejcha

Mike De Decker - Ritchie Edhouse

Joe Cullen - Niko Springer