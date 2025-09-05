Michael van Gerwen is dit weekend present bij het toernooi Czech Darts Open in Praag, dat vrijdag begint. Maar eerst had hij nog een klusje in Dresden, nabij de grens tussen Duitsland en Tsjechië.

In een story op Instagram laat Mighty Mike zien waarom hij naar het oosten van Duitsland is afgereisd. Het bedrijf All-Inkl, dat onder meer serverruimte verhuurt voor bijvoorbeeld websites, krijgt hoog bezoek van de topdarter.

"We zijn verheugd om drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen te verwelkomen in ons datacentrum te Dresden. Samen filmen we een reeks promotievideo's", laat All-Inkl weten. "Stay tuned!", oftewel 'Blijf op de hoogte!' Wellicht heeft Van Gerwen er een lucratieve sponsor bij en gaat hij optreden in reclamespotjes voor de webhost, zoals hij ook doet bij bijvoorbeeld bij een keukenbedrijf.

Prijzengeld Michael van Gerwen

Een zakcentje komt wel uit voor Van Gerwen, want qua prijzengeld beleeft hij in 2025 voor zijn doen geen topjaar. Hij heeft sinds het WK darts 2025 (dat begin januari werd afgerond) 85.500 pond opgestreken. Ter vergelijking: wereldkampioen Luke Littler harkte sinds hij wereldkampioen werd meer dan een half miljoen pond binnen. Van Gerwen staat in dit lijstje qua prijzengeld sinds het WK slechts op plek 22.

Vincent van der Voort

Eerder dit jaar sloeg Van Gerwen enkele toernooien over, nadat bekend werd dat de Brabander en zijn vrouw Daphne Govers uit elkaar gaan. Sinds zijn terugkeer won hij nog maar weinig potjes en zelden twee of meer na elkaar. Vorig weekend struikelde hij direct ver Gian van Veen bij een ander Euro Tour-evenement.

Van der Voort was toen mee naar België om Van Gerwen te ondersteunen, maar wat hij zag van zijn goede vriend gaf weinig vertrouwen. En dat terwijl hij een week eerder nog positief verrast was over de vorm van MVG. Maar in Antwerpen ging Van Gerwen 'echt zwaar door de ondergrens heen'. Hij verloor in de tweede ronde meteen met 6-3 van Gian van Veen en kon na de kansloze nederlaag weer naar huis. "Het verbaast me ook niet meer", zegt Van der Voort in Darts Draait Door.

