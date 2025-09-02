Raymond van Barneveld moet een naar maniertje zo snel mogelijk afleren. Dat is de mening van een lichtelijk geïrriteerde Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Dit hoeft zo niet hè."

De Nederlandse dartslegende won op de Euro Tour in België nog van Xanti van den Bergh (het jongere broertje van Dimitri), maar in de tweede ronde tegen Ryan Searle was het alweer klaar voor Barney. Hij verloor met 6-5 en toonde zich na afloop niet van zijn sportiefste kant, viel Van der Voort en podcastpresentator Damian Vlottes op. "Bij een nederlaag deed hij eerst nog alleen zijn pijlen in het doosje, voordat hij zijn tegenstander een hand gaf. Dat was al niet oké, maar nu gaat hij ook eerst nog uit een flesje drinken."

Van der Voort vindt het maar niks. "Dat moet hij echt afleren. Searle (zijn tegenstander, red.) draaide zich ook om en liet hem maar gaan. Maar geef je tegenstander gewoon een handje en neem dan je spulletjes mee en loop het podium af. Dat is prima hè. Dit hoeft zo niet." Sowieso straalde Van Barneveld afgelopen weekend weer weinig plezier uit, viel de mannen op. "Ik weet niet wat er was, maar ook in de eerste ronde tegen Xanti van den Bergh had hij geen sympathieke houding. Hij gaf ook weer zo'n heel laf handje", viel Vlottes en Van der Voort op.

Als het om darten gaat, is het volgens de twee allemaal heel negatief bij Barney. Hij toont geen vuur en wil om te winnen. Volgens Van der Voort heeft dat met zijn worp te maken. "Hij heeft te veel naar andere darters gekeken en gedacht dat hij ook door moest gooien zoals Michael Smith en Michael van Gerwen. Maar zo is zijn worp helemaal niet. Ik denk dat het daarin zit, want hij krijgt het goede gevoel zo maar niet. Hij mist net teveel procenten waarom hij niet meer zo goed is."

Hoe anders is Van Barneveld als hij eenmaal van dat podium gestapt is. "Ik sprak hem nog in het hotel en dan kun je echt wel met hem lachen", grinnikt Vlottes. Van der Voort, die tientallen jaren met Van Barneveld optrok, beaamt dat meteen. "Hij heeft echt humor en ik kan echt om en met hem lachen. Vaak stuurt hij een berichtje over Jiskefet (een oud cabaretprogramma op televisie, red.) en dan liggen we helemaal in een deuk. We hebben altijd veel lol samen."

Een van zijn beste grappen is volgens Van der Voort als hij het vliegtuig naar Engeland instapt. "Tien jaar op rij kwam hij zo'n vliegtuig binnen en vroeg hij vlak voor vertrek of er een film vertoond werd op de vlucht, terwijl je maar een uur of drie kwartier moet vliegen. Hij ligt dan helemaal in een deuk. En elke week herhaalde hij die grap hè, dat was altijd heel grappig."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-profdarter Vincent van der Voort met presentator Damian Vlottes onder andere de Euro Tour in België. Met het bepalende en belangrijke najaar voor de deur is er genoeg te analyseren. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.