Topdarter Kevin Doets heeft een zoontje met zijn Zweedse ex-vriendin, maar die relatie sneuvelde vorig jaar. Tijdens het WK darts van 2026 onthulde de 27-jarige topdarter zijn nieuwe geliefde. Doets is over zijn oren verliefd op de dochter van een exotische darter.

Doets onthulde dat hij in december van 2024 zijn relatie verbrak met zijn Zweedse ex-vriendin Jaqueline Alpevik. Het stel kreeg anderhalf jaar geleden een zoontje genaamd Aiden. Voor hem is Doets nog steeds woonachtig in Zweden, het land waar hij in de toekomst wellicht voor uit wil komen.

Na een klein jaar vrijgezel te zijn geweest, werd Doets tijdens het WK darts van 2026 weer vergezeld door een geliefde in Ally Pally. Namelijk door zijn nieuwe vriendin Bianca Rangel. Maar wie is deze mevrouw Rangel?

Internationale vriendin

"Ik kan het niet in eigen land houden", grapte Doets in gesprek met Sportnieuws.nl na zijn gewonnen tweede ronde-partij tegen David Munyua. Rangel komt namelijk uit Brazilië en is woonachtig in Portugal, zo onthult hij. De nieuwe geliefde van Doets is met 22 jaar vijf jaar jonger dan de Nederlandse darter.

Rangel studeert Talen en Internationale betrekkingen aan de universiteit van Porto. Voor haar opleiding reist ze heel Europa door, zo onthult de 22-jarige Braziliaanse op haar Instagram. Het afgelopen jaar deelde Rangel foto's van haar uit Noorwegen, Hongarije, Nederland, Denemarken en Frankrijk. De kans is groot dat de paden van Doets en Rangel elkaar kruisden op een van die trips.

Dochter exotische darter

Het is ook aannemelijk dat Doets zijn huidige vriendin heeft leren kennen via haar vader, want die is namelijk ook darter. Bianca Rangel is namelijk de dochter van de Bruno Rangel. De 59-jarige Braziliaanse darter speelde zijn enige en laatste major-toernooi in 1996 en is nog steeds actief bij de PDC.

Zo was Bruno Rangel het afgelopen jaar actief op de Challenge Tour, waar hij een schamele 150 Britse pond bij elkaar speelde. In 2018 behaalde Rangel zijn beste resultaat op tv. Destijds behaalde hij met Brazilië de achtste finale van de World Cup of Darts. In 2020 was hij daar weer van de partij. Toen speelde en verloor hij in de eerste ronde tegen Michael van Gerwen en Danny Noppert.

Bescheiden dartcarrière

Bianca Rangel gooide zelf in een ver verleden ook eens een pijltje op een semi-professioneel niveau. Zo was ze actief op het WDF WK voor vrouwen in 2019. Daar verloor ze kansloos haar eerste ronde met 4-0 in legs van de Italiaanse Giulia Vernocchi. Rangel gooide in die wedstrijd een gemiddelde van 41 punten.