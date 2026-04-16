Michael van Gerwen heeft het opgenomen voor Gian van Veen en Luke Littler. Zijn collega-darters liggen de afgelopen twee weken onder een vergrootglas na hun ruzie op het podium tijdens de Premier League Darts in Manchester. Nu ze donderdag in Rotterdam Ahoy moeten gooien, hoopt Van Gerwen dat het klaar is met het gedoe.

Van Gerwen is blij dat hij nog speelde in de tijden dat sociale media niet zo groot waren. "Ik had elke week in het nieuws gestaan in mijn tijd met Phil Taylor", lacht Van Gerwen in gesprek met Sportnieuws.nl. "Sociale media zijn zo veranderd. Veel mensen schrijven en zeggen er wat over en iedere week krijgen ze (Van Veen en Littler, red.) van die vragen om hun oren."

'Zoveel is er niet gebeurd'

De Nederlandse nummer vier van de wereld snapt alle heisa niet zo. "Zoveel is er niet gebeurd", vindt hij van het incident. Littler maakte een juichgebaar achter de rug van Van Veen om toen de Nederlander een pijl op de dubbel miste. Van Veen zag dat, reageerde verbaasd en noemde het na afloop onsportief. Littler vond dat Van Veen zich niet zo moest aanstellen en de rel was geboren.

'Voor die twee is het wel rot'

"Voor die twee is het wel rot, want ze gaan er allebei last van krijgen", neemt Van Gerwen het op voor de twee jonge darters. "Dat is eigenlijk onnodig. Ze zijn allebei niet zo gewiekst om er de goede antwoorden op te geven, maar ze hadden het beter dood kunnen negeren. Er zijn ook echt geen excuses nodig van die twee, het is allemaal een beetje overtrokken. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal."

'Fluiten is niet nodig'

Littler ondervond vorige week in Brighton al de gevolgen van zijn gedrag. Zelfs in 'zijn' Engeland werd hij keihard uitgefloten en gooide hij zijn slechtste wedstrijd ooit bij de PDC op een groot podium. "Fluiten is niet nodig", geeft Van Gerwen zijn mening. "Je wil als dartsfan ook zijn kwaliteiten bewonderen en mooie potten zien. Maar zo gaat het nou eenmaal in het darts, net zoals in het voetbal."

'Zoek het maar uit'

De drievoudig wereldkampioen hoopt op respect, maar weet ook wel dat de ontvangst van de duizenden Nederlandse fans voor Littler vijandig zal zijn. Toch heeft hij ook een serieuze waarschuwing. "Ik zou er niet raar van opkijken als hij (Littler, red.) zegt dat hij voortaan wegblijft en zoek het maar uit. Kijk eens hoe lang het Gerwyn Price heeft geduurd om het om te draaien. Dat is heel lastig. Van het publiek win je nooit."

