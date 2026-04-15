Luke Littler kan donderdag zijn borst natmaken. Dan staat de Premier League avond in Rotterdam op de planning. En twee weken na zijn opmerkelijke akkefietje met Gian van Veen zal het publiek niet achter de wereldkampioen staan. Dartsicoon Phil Taylor waarschuwt zijn jonge landgenoot nu voor het publiek in Ahoy.

Het was twee weken geleden even wereldnieuws. Luke Littler juichte toen tegenstander Gian van Veen een matchdart miste en deed vervolgens alsof die moest huilen toen de Nederlander daar niet van gediend was. Vervolgens ging de 19-jarige topdarter op sociale media nog even verder. Het leidde tot een karrenvracht aan kritiek op Littler. Maar hij krijgt nu steun uit onverwachte hoek. Zijn illustere landgenoot en dartsicoon Phil Taylor geeft hem een dringend advies richting de avond in Rotterdam.

Vijandig publiek

"Luke is goed genoeg om de fans weer voor zich te winnen", stelt de zestienvoudig wereldkampioen darts in gesprek met The Sun. "Maar de enige manier om met het publiek om te gaan, is door zich te laten gelden op het podium. Als hij speelt zoals alleen hij dat kan, krijgt hij ze vanzelf weer achter zich."

Bovendien heeft Taylor nog een raadgeving voor The Nuke in aanloop naar de Premier League-avond in Nederland. "Deze week is hij in Rotterdam. Misschien gaat hij daarheen, speelt hij de eerste wedstrijd en denkt hij: Ach, laat maar, ik kwalificeer me toch wel (voor de finales, red.)", meent de 65-jarige Taylor. "Dat zou zomaar zijn plan kunnen zijn. Dat hij denkt: Nou, ik ga er gewoon heen, ik speel, verlies, kom naar huis en ik kwalificeer me toch wel."

Littler staat er in de stand dusdanig goed voor dat een snelle exit in Ahoy niet al te erg is. Bovendien trekt het circus daarna richting Liverpool. "Hij is natuurlijk een Manchester United-fan, dus hij zal daar wel wat kritiek te verduren krijgen. En daarna gaat hij naar Schotland. Hij krijgt het te verduren – dus zorg dat je oordopjes bij de hand hebt!"

'Geen slechte jongen'

“Maar ik denk dat hij ermee om kan gaan. Hij is geen slechte jongen", vervolgt The Power. Ook heeft de beste darter aller tijden nog een laatste waarschuwing voor Littler, na de vele online haat die hij kreeg. "Ik gebruik zelf niet echt sociale media. Dat wordt voor me gedaan. Maar als ik Luke advies zou moeten geven, zou ik zeggen: blijf weg van sociale media. Plaats er niets op. Doe het niet. Laat het met rust. Laat het links liggen."