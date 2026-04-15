Of de carrière van dartster Noa-Lynn van Leuven voorbij is nu ze als trans vrouw niet meer welkom is bij vrouwentoernooien van de PDC, dat durft ex-profdarter Vincent van der Voort niet met die woorden te zeggen. Maar de regelwijziging noemt hij wel een 'persoonlijk drama' voor de Nederlandse. Van der Voort laat zijn licht schijnen op de kwestie in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

"Het is een ingrijpende beslissing voor haar", begint Van der Voort zijn uiteenzetting. "Een persoonlijk drama, dat is duidelijk. Ze heeft zichzelf opgewerkt en haar plekje gekregen bij de vrouwen en dat is nu in één keer weg. Alles wordt anders voor haar, ook haar inkomen valt weg en het moet nu via een andere route. Voor haar is het een groot drama, maar als je naar het grote plaatje kijkt, zat het er wereldwijd al aan te komen. Dat het allemaal gescheiden moet blijven."

'Dan hoor je er niemand over'

Volgens Van der Voort (50) is de discussie zo heftig geworden doordat Van Leuven zo'n goede dartster is. "Als ze er geen klap van kon, dan maakt het niks uit en hoor je er niemand over. Zo werkt het. Ik heb altijd wel begrepen dat andere vrouwen erover klagen, want ze hebben het gevoel dat ze tegen een man moeten spelen. Maar aan de andere kant begrijp ik Noa-Lynn ook. Zij voelt zich vrouw en voelt dat ze daar thuishoort. Dan mag je meedoen en dan ineens niet meer. Dat zal klote voelen, maar de perfecte regels zijn er niet. In welk hokje moet je iemand dan plaatsen?"

PDC had harder op moeten treden

De regels waren volgens Van der Voort nooit aangepast als Van Leuven niet zo goed was geweest. "Dan was het ook niet zo groot geworden, want dan had het niemand wat uitgemaakt. Dan was er niet eens een statement naar buiten gebracht. Alleen heeft de PDC er de afgelopen jaren niet handig op gereageerd. Als je eerst de regel hebt dat iemand mee mag doen en iemand als Deta Hedman weigert dan om tegen haar te spelen, dan moeten er sancties op staan. Dan moet je schorsen en zeggen dat juist zij niet meer welkom is."

'Je kunt Noa-Lynn niks verwijten'

Nu is het echter omgedraaid en is het voor eens en voor altijd duidelijk geworden: Van Leuven en iedereen in dezelfde categorie als zij die haar volgt, moet meedoen in de categorie zoals hij, zij of het geboren is. "Je kan Noa-Lynn niks verwijten. Zij mocht meedoen, nu niet meer dus nu is het klaar. Maar zij maakte de regels niet. Je kan iemand niet kwalijk nemen dat diegene meedoet aan een toernooi waar-ie aan mee mag doen."

Einde carrière?

Zelf vreesde Van Leuven dat haar carrière voorbij is met dit besluit, maar dat weet Van der Voort nog net zo niet. "Ze moet deze tik verwerken en dan kijken we hoe mentaal sterk ze is en wat ze erna doet. Ze deed het ook al goed bij de Challenge Tour en dat is ook gewoon iedereen door elkaar."

Beluister Darts Draait Door