Gian van Veen heeft met verbazing gekeken naar de reactie van Luke Littler op hun akkefietje. De twee topdarters kregen het twee weken geleden in de Premier League met elkaar aan de stok en in aanloop naar de avond in Rotterdam deed de Nederlandse nummer 3 van de wereld nog eens zijn zegje over de ruzie. Daarbij kwam ook de reactie van Littler op het incident ter sprake.

Van Veen en Littler speelden twee weken geleden in Manchester tegen elkaar en in de allesbeslissende elfde leg liepen de emoties hoog op. De Nederlander miste een wedstrijdpijl, draaide zich om en zag toen tot zijn verbazing Littler juichen. De Engelsman vond dat Van Veen zich niet moest aanstellen en daarmee was de dartsrel geboren. Van Veen sprak zich direct na de partij uit over het incident, maar Littler deed dat pas eerder deze week.

Verbazing bij Van Veen

"Een beetje verbaasd", reageert de topdarter in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl op de vraag hoe hij naar het interview van zijn collega had gekeken. "Ik zat ernaar te kijken van: oké, als jij dat vindt dan hebben we wat anders meegemaakt. Maar weet je, het maakt ook weinig uit. Ik heb gezegd wat ik ervan vond en sta daar twee weken later nog steeds achter, terwijl ik het ook een paar keer heb teruggezien."

De 19-jarige wereldkampioen liet in het interview weten dat het juichen niet richting Van Veen bedoeld was en stelde ook dat zijn tegenstander op zijn beurt respectloos was geweest door zijn pijlen al neer te leggen. Van Veen was zich van geen kwaad bewust: "Toen ik het las, heb ik zelf nog even het filmpje teruggekeken. Het kwam niet helemaal lekker uit op beeld. Ik kon wel zien dat ik ze daarna pakte van het tafeltje, maar ik kan me niet herinneren dat ik ze hard op het tafeltje heb gesmeten."

Hoewel Littler dus geen excuses aanbood voor het incident is het wel duidelijk dat de dartwereld massaal de kant van Van Veen heeft gekozen, want de Engelsman werd vorige week in Brighton al flink uitgejouwd en gooide vervolgens zijn laagste gemiddelde ooit in de Premier League. De kans is groot dat hem donderdag in Rotterdam hetzelfde lot te wachten staat. Van Veen hoopt dat de reactie van de Nederlandse fans mee gaat vallen, maar realiseert zich ook dat het tegen beter weten in is.

'Hij gaat een zware avond krijgen'

"Ik denk dat het weinig nut heeft wat ik nu ga zeggen, want ze doen toch wel wat ze willen", begint Van Veen. "Ik denk dat hij een hele zware avond gaat krijgen, maar we moeten wel in de gaten hbben dat wat hij de afgelopen jaren voor de sport gedaan heeft niet normaal is. We hebben hem echt nog wel nodig de komende jaren."

Littler slaat de meeste toernooien in Duitsland al over vanwege de negatieve reacties van de fans en Van Veen vreest dat hij binnenkort ook Nederland als de pest zal mijden. "Ik ben een beetje bang dat hetzelfde gaat gebeuren, dat we hem hiet niet meer terug gaan zien. Dat is gewoon zonde voor de Nederlandse fans. Het blijft gewoon de nummer één van de wereld en de beste die er op dit moment is."

Van Veen hoopt op nieuwe clash

Als Van Veen donderdag afrekent met Luke Humphries en Littler weet te winnen van Gerwyn Price treffen de twee elkaar in de halve finales. Van Veen deinst in ieder geval niet terug voor een nieuwe clash: "Dat wil ik gewoon heel graag natuurlijk. Om het cirkeltje rond te maken om hem hier in Ahoy te krijgen zou wel mooi zijn. Maar wel met de kanttekening dat ik dan moet winnen, want anders is het zuur."