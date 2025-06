Dit is waarom de Nederlandse topdarter Cor Dekker voor Noorwegen speelt

De dartwereld telt genoeg Nederlanders op het hoogste niveau. Een aantal Nederlandse topdarters komen zelfs voor andere landen uit. De Nederlandse Noor Cor Dekker is er daar één van. Dit is waarom hij voor Noorwegen speelt.

Dekker speelt vrijdagavond op de Nordic Darts Masters. Hij is de eerste darter uit Noorwegen die een tourkaart won bij de PDC en heeft dus een professionele status binnen de sport. Daarnaast komt hij in juni voor de derde keer uit voor Noorwegen op de World Cup of Darts, het WK voor landenteams.

Liefde

Dekker is voor de liefde naar Noorwegen vertrokken. "Ik heb mijn vrouw leren kennen bij het Europees kampioenschap soft-tip darts in Sevenum", vertelde hij nadat hij zijn tourkaart won op Q-School. "En zo is het balletje gaan rollen. Er moest er één emigreren en dat ben ik geworden."

De 37-jarige Dekker is geboren in Bovenkarspel, maar spreekt nog maar weinig Nederlands. De darter woont al twaalf jaar in het Noorse stadje Aksim. "Dan ga je Noors denken. Nederlanders verleer je natuurlijk nooit, maar je gooit er dan weleens een Noors woordje tussendoor", vertelde hij aan Double Top.

Nordic Darts Masters

De Nederlandse Noor speelt de Nordic Darts Masters. In de eerste ronde neemt hij het op tegenover Gerwyn Price. Het toernooi in Kopenhagen is onderdeel van de World Series, dat niet voor de wereldranglijst meetelt. Michael van Gerwen stond op de deelnemerslijst, maar meldde zich na de breuk met zijn vrouw af.

Halve Nederlanders

De Noorse darters is niet de enige geboren Nederlander die uitkomt voor een ander land. De Limburger Jules van Dongen maakte zijn eerste stappen in de dartsport als Amerikaan en komt nog altijd uit voor de Verenigde Staten. Jeffrey de Graaf kwam eerst nog voor Nederland uit, maar verhuisde naar Zweden voor de liefde en komt sindsdien uit voor dat land. Kevin Doets verhuisde óók voor de liefde naar Zweden, maar komt nog wel uit voor Nederland.

Darts Draait Door

