Kevin Doets trapte in een Nederlands affiche de World Series of Darts Finals in Amsterdam af. De verrassing van het afgelopen WK darts rekende in een nagelbijter af met Jermaine Wattimena: 6-5. Doets onthulde na afloop van zijn zege dat hij uit elkaar is met de moeder van zijn zoontje.

Doets en Wattimena volgden geniale scores en finishes af met onverklaarbare missers op dubbels. "Dit was heel apart", zei hij na afloop tegenover Sportnieuws.nl. "Bij het ingooien voelde ik al dat er wind stond. Daar hebben we allebei last van, dus daar zei ik niks van. Maar dat zat wel in mijn hoofd in het begin. Alleen op een gegeven moment raakte ik alles voor mijn gevoel, en toen weer niets."

Wisselvallig 2025

Toch nam Doets een 5-3 voorsprong tegenover Wattimena. Maar die verdween als sneeuw voor de zon. The Machine Gun kwam terug en kreeg meerdere matchdarts. "Ik had nooit het gevoel dat ik ging winnen", erkende Doets. Dat gebeurde wel, want hij gooide zich via dubbel-15 naar de volgende ronde.

Een opsteker voor Doets, die "ontevreden" is over zijn jaar. Op het afgelopen WK darts haalde hij de laatste 16, door onder meer Michael Smith te verslaan. Die lijn heeft hij nog niet door weten te trekken. "Maar aan de andere kant heb ik vijf kwartfinales gehaald (op de vloer, red.). Na het WK vorig jaar heb ik het gevoel dat ik een titel moet pakken. Dat zit er aan te komen."

Breuk met vriendin

Doets probeert een verklaring te geven waarom het moeizamer gaat. "Hele tijd niet getraind. De moeder van mijn zoontje en ik zijn afgelopen december uit elkaar gegaan", onthulde hij. "Ik heb totaal geen tijd om te trainen. Hij is nu begonnen met school, dus heb nu wel weer tijd. Maar dat zou mijn verklaring zijn dat ik niet op mijn top ben."

Doets spreekt van een 'moeilijke situatie' in het begin na de breuk, maar ondanks dat blijft hij wel in Zweden wonen. "Mijn zoontje gaat daar naar school, hij is Zweeds. Dus ik blijf daar gewoon altijd wonen."