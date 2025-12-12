Het WK darts is officieel van start. Donderdagavond wonnen twee wereldkampioenen, regerend winnaar Luke Littler en de worstelende Michael Smith. Vrijdag is het tijd voor de eerste middagsessie. Daarin kwamen ook twee Nederlanders in actie: Niels Zonneveld en Chris Landman. Daarnaast speelde de Nederlandse Cor Dekker, die voor Noorwegen uitkomt, ook. Bekijk hier het verslag van de eerste middagsessie.

Van de 128 deelnemers zijn er nog 124 over. Op de openingsavond sneuvelden onder anderen de Belg Kim Huybrechts en de Nederlandse debutant Jamai van den Herik. Lees hieronder alles terug over dag 1 van het WK darts:

Niels Zonneveld - Haupai Puha

Dag 2 werd afgetrapt door een Nederlander. Niels Zonneveld werd gekoppeld aan Nieuw-Zeelander Haupai Puha en kende een droomstart van het WK. De 27-jarige Nederlander won mede door een sterke derde set met 3-0 en treft in de volgende ronde wereldtopper Michael Smith.

Ian White - Mervyn King

De tweede partij van de middagsessie was een Engels onderonsje: Ian White tegen Mervyn King. Twee 'oudjes' die in het verleden bewezen hebben hoge ogen te kunnen gooien. Dat lukte deze vrijdag eigenlijk nauwelijks bij beide mannen. White profiteerde van een dramatisch begin van King, kwam met 2-0 voor en gaf die voorsprong daarna nog uit handen. King kwam terug tot 2-2, maar kon de comeback niet helemaal bolwerken. Daardoor won White met 3-2.

Ryan Searle - Chris Landman

Toen was het alweer tijd voor de tweede Nederlander van de dag en de derde van het WK: Chris Landman. Op voorhand een pittige kluif voor The Countryman, want hij neemt het op tegen de slechtziende Ryan Searle. De Engelsman weet ondanks zijn slechte rechteroog zijn pijlen aardig in het bord te krijgen. Dat bleek nu ook het geval. Searle was duidelijk een maatje te groot voor Landman, die geen leg gegund werd: 3-0.

Rob Cross - Cor Dekker

De middagsessie werd afgesloten door voormalig wereldkampioen Rob Cross. Die is echter hopeloos uit vorm en dus lonkte er een kans voor de in Nederland geboren Noor Cor Dekker. Maar, helaas. Hij wist een stunt zoals eerder dit jaar, toen hij de halve finale van de Euro Tour in Bazel wist te halen, niet te herhalen. De Brit Cross won met 3-0, onder meer door een prachtige 170-finish.

Uitslagen WK darts 12 december

Vanaf 13.30 uur:

Niels Zonneveld - Haupai Puha: 3-0

Ian White - Mervyn King: 3-2

Ryan Searle - Chris Landman: 3-0

Rob Cross - Rob Dekker: 3-0

Gian van Veen komt in actie

Vanavond is er nog een avondsessie met daarbij opnieuw een landgenoot. Gian van Veen treft de Spanjaard Cristo Reyes in Ally Pally.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.