Tijdens het afgelopen WK darts barstte er een bom rond Dom Taylor. De Brit testte positief op het gebruik van drugs, en werd per direct van het toernooi gestuurd. En dat terwijl hij een jaar eerder nog op precies dezelfde wijze werd gediskwalificeerd. Maanden later komt er een hoopvolle update over de 'dopingdarter' die hard werkt aan zijn terugkeer.

In navolging van zijn nieuwe positieve test werd Dom Taylor aan het begin van dit jaar geschorst voor zes maanden. Tijdens het WK darts testte hij opnieuw positief op drugs, dit keer cannabis en cocaïne, terwijl hij zich een jaar eerder al aan dezelfde steen had gestoten. Toen werd hij slechts een maand geschorst. Maar er is goed nieuws. Taylor zet alles op alles om 'clean' weer terug te keren op de Pro Tour.

'Hij had een probleem'

Ook voor de mensen rondom de 28-jarige Taylor was het een lastige periode, stelt manager Mac Elkin. "Het was erg lastig en moeilijk om met Dom te praten. Het duurde zeker drie á vier weken na het WK, voordat we elkaar eindelijk weer spraken", aldus Elkin in de podcast Weekly Dartscast.

"Dom had een probleem", vervolgt de manager van de darter met de bijnaam The Tower. "Nadat hij voor het eerst werd betrapt, dachten we dat het goed met hem ging. Maar dat was duidelijk niet het geval en dat wisten we niet. Wij zagen hem nooit drugs gebruiken, dus hij nam het alleen als hij met bepaalde mensen was."

Taylor benadeelde bovendien niet alleen zichzelf, maar ook zijn manager die alles al gepland en betaald had. "Het heeft mij veel geld gekost", vervolgt Elkin. "Ik had alles van tevoren al betaald, en had de hotels voor het jaar al geboekt. Net als zijn vluchten naar Duitsland. Ik had zelfs businessclass geboekt als verrassing.

Op de weg terug

Toch peinsde Elkin er niet over om zijn pupil te laten vallen. Ook niet na de tweede schorsing. "Toen ik met hem sprak was hij in tranen. Hij kon zich niet genoeg verschuldigen", aldus Elkin, die Taylor weer ziet opbloeien. "Hij is nu 100 dagen clean, misschien nog wel langer. Mensen zeggen mij dat ik een idioot ben dat ik hem nu nog begeleid. Maar uiteindelijk dacht ik: ik ga hem hier niet op afrekenen als persoon. Hij heeft een probleem en dat moeten we oplossen."

De weg terug is dus inmiddels ingezet voor Taylor, die gewoon weer competitie wil spelen na zijn schorsing. "Als ik denk dat het weer goed gaat met Dom, bied ik hem gewoon weer een nieuw contract aan en beginnen we opnieuw", besluit Elkin, die dus zeker nog een rentree in het profcircuit voor ogen heeft.

