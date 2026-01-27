Dom Taylor hoorde vorige week zijn definitieve straf voor het gebruik van doping. De Engelse darter moest zijn prijzengeld op het WK darts (zo'n 30.000 euro) en zijn tourkaart bij de PDC inleveren en werd voor zes maanden geschorst. Tegen komende zomer kan hij weer aan zijn dartscarrière werken. Ex-prof Vincent van der Voort noemt het een opmerkelijke straf.

De Darts Regulation Authority (DRA) maakte vorige week de details bekend rondom Taylor, die op het WK de eerste ronde won van Oskar Lukasiak en daarna betrapt werd op doping. Daardoor mocht tegenstander Jonny Clayton de tweede ronde overslaan en werd Taylor uit het toernooi gehaald. Hij bleek positief te hebben getest op cannabis en cocaïne. En het was ook nog eens de tweede keer. Ruim een jaar daarvoor werd hij op dezelfde stoffen betrapt en miste hij het hele WK. "Deze straf voelt als heel weinig", zegt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Zes maanden is wel heel kort'

Het voorbeeld van Ritchie Burnett komt voorbij, die ooit ook op cocaïne werd betrapt en liefst twee jaar geschorst werd. "Vooral voor spelers zoals hem is het heel zuur. Hij lag er heel lang uit en Taylor krijgt nu maar zes maanden. Hij zou zelfs nog uitgebreid kunnen gaan trainen om in januari 2027 weer zijn tourkaart terug te halen op Q-School. Zes maanden is wel heel kort. Ik denk dat hij er beter aan doet om nu te proberen zijn verslaving onder controle te krijgen, anders zit je over een jaar weer zo. Je hoopt dat hij een heel traject in gaat."

'Dan gaat er een stukje van je straf af'

Van der Voort heeft geen medelijden met Taylor, maar hoopt vooral dat de jonge Engelsman geholpen wordt. "Verslaving is wel heel erg hè. Het is een goeie speler, die mooie stappen maakte. Dan is dit een behoorlijk valse start. Hij komt zeker goed weg met zes maanden schorsing en ik hoop dat hij dat met beide handen aanpakt. Dat hij begrijpt dat hij er de volgende keer niet zo goed mee wegkomt. Ik neem aan, omdat de straf zo laag is, dat hij tegen van alles ja heeft gezegd om aan mee te werken. Dan gaat er een stukje van je straf af."

'Een dure hobby'

Het inleveren van zijn tourkaart en prijzengeld van het WK is volgens Van der Voort ook weer niet een eitje. "Dat is ook fors. 25.000 pond is wel veel geld. En dat spul (de drugs, red.) is niet goedkoop, wat ik gehoord heb", maakt de inmiddels gestopte Nederlander de situatie weer wat luchtiger met een grap. "Dat is een dure hobby, lekker mee kappen. Het heeft hem 25.000 pond gekost, plus wat hij nog had kunnen verdienen nu. Dat is al zonde zat."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

