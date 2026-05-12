De toekomst van het Nederlandse darten is rooskleurig uit. Na de doorbraak van Gian van Veen op het WK maakt ook Wessel Nijman indruk op toernooien. "Ik denk dat hij een mondiale top 5-speler kan worden."

Nijman won dit seizoen al vijf vloertoernooien en staat op dit moment op plek 16 op de wereldranglijst. Volgens dartsorganisator Johan Sterk gaat hij een succesvolle carrière tegemoet. Hij kent de Noord-Hollander al vanaf zijn zestiende en reist regelmatig met hem naar toernooien. "Ongekend knap”, zegt hij tegen De Telegraaf over de prestaties van Nijman.

Volgens Sterk heeft de 25-jarige darter zijn razendsnelle ontwikkeling onder andere te danken aan zijn mentaliteit. "Hij is heel kalm en straalt veel zelfvertrouwen uit. Wessel trekt zich niet veel aan van wat anderen van hem vinden en dat is een hele goede eigenschap", vertelt hij. "Hij is vooral bezig met zijn eigen spel en minder met de tegenstander."

"En zijn talent onderscheidt hem natuurlijk van anderen", vervolgt Sterk. "Hij heeft een hele harde stijl van gooien, waarmee je onwijs ver kunt komen als je goed in vorm bent. Hij raakt alles wat hij moet raken.”

Schorsing

Maar Nijman heeft ook hard moeten werken voor zijn plek. Hij werd in 2020 schuldig bevonden aan matchfixing nadat hij een partij op een online toernooi met opzet verloor en moest een schorsing van tweeënhalf jaar uitzitten. Hij werkte fulltime bij een netbeheerder, maar besloot die baan in december op te zeggen om zich te focussen op darts. "Nu betaalt het zich uit", zegt Sterk over die beslissing. "Als je meer tijd in het darten gaat steken, word je er beter in. Ingewikkelder is het niet.”

Groot toernooi winnen

Nu is het tijd voor de volgende stap in zijn carrière. De organisator benadrukt dat Nijman ook op televisietoernooien moet gaan presteren. Op de Major-toernooien kwam de Nederlander tot nu toe niet verder dan de laatste zestien. "Hij moet toch een groot toernooi kunnen winnen? Als je dit talent hebt en zo goed bent…"

"De enige belemmering die er is, heet Luke", doelt hij op wereldkampioen Luke Littler. "Maar daar hebben alle jongens last van. Ik denk dat Wessel een mondiale top 5-speler kan worden. Aan de andere kant kan ik zo wel negen spelers opnoemen die de kwaliteiten hebben om daar te komen, dus een gemakkelijke opgave is dit zeker niet.”

