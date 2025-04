Geluk bij een ongeluk voor afwezige Michael van Gerwen: concurrenten falen bij uitgelezen kans

Stephen Bunting heeft zichzelf én de afwezige Michael van Gerwen een ongelofelijke dienst bewezen op de negende speelavond van de Premier League Darts. De Engelsman stond nog altijd op 0 punten, maar brak in Berlijn met zijn negatieve reeks. Tot opluchting van een balende Nederlander, die later ook nog geholpen werd door Luke Humphries.

Bunting joeg al weken om van die hatelijke nul af te komen en had ook erg veel pech onderweg. Soms gooide hij zo goed dat hij van iedereen had gewonnen, maar liep hij tegen een bovengemiddeld goede tegenstander aan. In Berlijn moest hij de avond openen tegen Nathan Aspinall en gooide hij uitstekend. Hij pakte met 6-2 zijn eerste zege en dus de eerste twee punten van de Premier League dit seizoen.

Welkome meevaller Michael van Gerwen

Voor hem een ongelofelijk welkome opsteker, al is de afstand naar de top vier nu al enorm groot. Maar ook voor Van Gerwen zal dit als een welkome meevaller voelen. De Nederlander zit gefrustreerd en balend in de auto terug naar huis, nadat hij zich last minute moest afmelden voor zijn kwartfinale tegen Gerwyn Price in Berlijn. Omdat hij niet kan spelen, was hij al zeker dat hij 0 punten kreeg. Maar de PDC 'strafte' hem ook reglementair met een -6 legsaldo.

Aspinall 0 punten

Aspinall had met een zege op Bunting tot op 1 punt van Van Gerwen kunnen komen in de stand en met een nog beter resultaat had hij over MVG heen kunnen wippen. Maar The Asp bleek dus de eerste die verloor van Bunting dit seizoen en dus ook met 0 punten in zijn zak naar de Euro Tour in Riesa moet dit weekend. Hij komt daar Van Gerwen niet tegen, want die gaat dat toernooi ook missen.

Ook 0 punten Rob Cross

Rob Cross was na Aspinall de volgende concurrent van Van Gerwen in de strijd om de top-4 die wegviel in Berlijn. Luke Humphries deed zijn sportieve plicht en versloeg Voltage. Die gaat daardoor ook met 0 punten naar huis en kan Van Gerwen niet inhalen deze week. Alleen de spelers die boven de Nederlander staan, lopen uit op hem. Chris Dobey staat te ver onder MVG om een bedreiging te vormen.

Volgende wedstrijd

Op 10 april is de volgende Premier League-avond, dan Manchester. Van Gerwen moet dan de avond openen tegen Chris Dobey. Of hij dan weer fit is, zal de tijd moeten uitwijzen.

