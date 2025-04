Nederlandse darter profiteert van afmelding Michael van Gerwen en is ineens al 1250 pond rijker

De één z'n dood is de ander z'n brood. Dat gezegde geldt zeker in het geval van de Nederlandse darter Richard Veenstra. Hij profiteert optimaal van de afmelding van Michael van Gerwen voor de komende Euro Tour in Riesa.

De 43-jarige Flyers, zoals zijn bijnaam luidt, moet ineens een reis naar Oost-Duitsland boeken. Hij wordt zaterdagavond verwacht in de Duitse plaats op ruim 650 kilometer van Nederland. Veenstra was reserve op de PDC-lijst, maar mag nu toch meedoen aan de Elten Safety Shoes International Darts Open, zoals het toernooi voluit heet.

Afmelding Van Gerwen

Van Gerwen moest zich donderdagavond al ineens afmelden voor de Premier League Darts in Berlijn. Hij stapte diezelfde avond nog in de auto terug naar huis en gaat dus ook niet naar de Euro Tour, die vrijdag begint. Dus moest de PDC in allerijl op zoek naar een vervanger en dat is Veenstra geworden. Hij mag rechtstreeks de plek van zijn landgenoot innemen.

Tweede ronde

Omdat de loting al geweest is, kan de PDC niet meer van onderaf schuiven met de spelers. Dat betekent dat Veenstra, die in het dagelijks leven bouwer van luxeboten is, al in de tweede ronde staat zonder te hoeven spelen. Zijn tegenstander komt uit de partij in de eerste ronde tussen Andrew Gilding en William O'Connor.

Prijzengeld

Veenstra is al zeker van 1250 pond. Dat prijzengeld wordt uitgekeerd aan verliezers in de eerste ronde, maar dat is volgens de regels van de PDC. De Nederlander hoeft maar één ronde te wisselen om zijn prijzengeld al bijna te verviervoudigen. Als hij de tweede ronde wint, valt Veenstra weer onder de 'normale' verdeling van het prijzengeld en is hij zeker van 4000 pond.

Andere Nederlanders en loting

Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld, Gian van Veen, Wessel Nijman, Danny Noppert en Jermaine Wattimena zijn de andere Nederlanders die actief zijn in Riesa vanaf vrijdagmiddag. Check hieronder de loting.

Eerste ronde



Wessel Nijman - Radek Szaganski

Callan Rydz - Mario Vandenbogaerde

Ritchie Edhouse - Petr Krivka

Cameron Menzies - Kevin Knopf

Andrew Gilding - William O'Connor

Luke Woodhouse - Matt Campbell

Gian van Veen - Paul Goyer

Ryan Searle - Darius Labanauskas

Jermaine Wattimena - Karel Sedlacek

Ricardo Pietreczko - Krzysztof Ratajski

Raymond van Barneveld - Patrick Klingelhoefer

Michael Smith - Thibault Tricole

Dirk van Duijvenbode - Niko Springer

Martin Schindler - Thomas Lovely

Mike De Decker - Daniel Klose

Joe Cullen - Rob Owen



Tweede ronde



James Wade - Menzies/Knopf

Danny Noppert - Wattimena/Sedlacek

Ross Smith - Pietreczko/Ratajski

Damon Heta - Rydz/Vandenbogaerde

Chris Dobey - Nijman/Szaganski

Stephen Bunting - Searle/Labanauskas

Dave Chisnall - Woodhouse/Campbell

Dimitri Van den Bergh - M Smith/Tricole

Jonny Clayton - Van Barneveld/Klingelhoefer

Rob Cross - Schindler/Lovely

Gerwyn Price - De Decker/Klose

Luke Humphries - Van Duijvenbode/Springer

Richard Veenstra - Gilding/O’Connor

Peter Wright - Edhouse/Krivka

Nathan Aspinall - Cullen/Owen

Josh Rock - Van Veen/Goyer