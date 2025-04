Grote gevolgen voor Michael van Gerwen na late afmelding voor Premier League in Berlijn

Een enorme dreun voor Michael van Gerwen in Berlijn. De Nederlander moest zich enkele uren voor de wedstrijd tegen Gerwyn Price in de Premier League Darts ineens afmelden. Dat laat de PDC weten.

Van Gerwen, tot voor vanavond de nummer 3 van de ranglijst, heeft last van een schouderblessure. De gevolgen zijn enorm voor de Nederlander. Hij krijgt nul punten voor de ranking en een legsaldo van -6. Tegenstander Price daarentegen krijgt een bye wat hem twee punten oplevert, waardoor hij over Van Gerwen heen wipt in de stand.

Van Gerwen weer naar huis

Van Gerwen was al gearriveerd in de Uber Arena in Berlijn, waar de negende speelavond van de Premier League Darts plaatsvindt. Ruim twee uur voor zijn kwartfinale tegen Price (oorspronkelijke tijd 20.45 uur) maakte de PDC bekend dat hij niet zou spelen. Inmiddels heeft Van Gerwen de zaal ook al weer verlaten en is hij huiswaarts gekeerd. Ook zal hij niet deelnemen aan de Euro Tour in het Duitse Riesa aankomend weekeinde.

Michael van Gerwen has withdrawn from Thursday's BetMGM Premier League night in Berlin due to a shoulder injury.



De aanwezige fans in Berlijn zullen het dus met een wedstrijd minder moeten doen. Om 19.15 uur trappen Nathan Aspinall en Stephen Bunting af. The Asp staat drie punten achter Van Gerwen en kan er bij een overwinning twee inlopen. De andere kwartfinales bestaan uit Luke Humphries - Rob Cross en Chris Dobey - Luke Littler. De winnaar van dat laatste duel speelt in de halve finales tegen Price.

Nog geen dagzege

Van Gerwen staat na voor hem negen speelrondes nog op nul eindzeges, waar dat in de voorgaande drie seizoenen rond dit tijdstip respectievelijk twee, drie en drie was. Toch heeft de Nederlander links en rechts wel wat puntjes bij elkaar geschraapt, waardoor hij meedoet om de plekken voor de play-offs. Toch is door de afmelding Price hem voorbij en hijgen Cross en Aspinall hem in de nek.

Op donderdag 17 april komt Van Gerwen naar Rotterdam Ahoy. Het is te hopen voor de fans die een kaartje hebben gekocht dat hij tegen die tijd weer fit is.

