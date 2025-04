Geschrokken reacties door 'serieus probleem' Michael van Gerwen: 'Dit is niet goed'

Dat Michael van Gerwen zich donderdagavond plotseling afmeldde voor de Premier League Darts in Berlijn, kwam ook bij Viaplay als verrassing binnen. Presentator Koert Westerman wilde vrolijk openen, maar kon dat niet door het nieuws over de Nederlandse topdarter. De blikken bij de analisten stonden serieus.

"Dat is even schrikken hè", begon Westerman tegen analisten Ron Meulenkamp en Co Stompé, zelf allebei oud-darters. "Het is ook jammer", vindt The Bomb. "Het is spannend in dat stukje van de stand en dus waren de puntjes welkom voor Van Gerwen. Nu krijgt hij -6 in legsaldo en Gerwyn Price (zijn eigenlijke tegenstander in Berlijn in de kwartfinale, red.) krijgt gratis punten. Dat is wat er gebeurt nu."

'Niet goed voor hem'

Meulenkamp moet concluderen dat Van Gerwen zich zelden afmeldt. En als hij het doet, dan vaak vanwege de planning. Maar met een blessure zoals nu, dat gebeurt überhaupt bijna nooit. "En dan stond er ook nog een Euro Tour in Riesa op de planning dit weekend. Die mist hij ook. Dat zijn wel dingetjes. Dit is niet goed voor zijn ritme en zijn zelfvertrouwen. De tijd blijft lopen, volgende week is het alweer donderdag. Daar kan je niks aan doen en dan moet hij eigenlijk wel weer fit zijn."

'Dit is heel serieus'

Stompé keek nog serieuzer toen het over de afmelding ging. "Het wordt wel heel lastig langzamerhand. Dit is heel serieus. Je kan deze avond niet inhalen. Verstek laten gaan is punten kwijt." Dat Van Gerwen ook de Euro Tour in Riesa mist, is volgens hem ook logisch. "Je rijdt niet naar huis als je nog wel naar Riesa wil en dus vrijdag weer moet verzamelen. Het is een heel eind, dus logisch dat hij die ook overslaat."

Gevolgen

Price tegen Van Gerwen zou donderdagavond de laatste van de vier kwartfinales in Berlijn zijn. Door de afmelding van de Nederlandse topdarter gaat de Welshman zonder te spelen rechtstreeks naar de halve finales en is hij al twee punten rijker. Daarmee wipt hij over MVG heen in de stand. Die krijgt 0 punten en een reglementaire -6 in legsaldo erbij.

