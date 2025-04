Onherkenbare Luke Littler stelt zwaar teleur op bijzondere avond en druipt gefrustreerd af

De Duitse dartsfans keken wekenlang uit naar de Premier League Darts-avond in Berlijn, maar werden al heel snel teleurgesteld. Niet alleen verscheen Michael van Gerwen helemaal niet op het podium, de andere grote ster bezorgde de kijkers ook nog eens een extra zure nasmaak.

Luke Littler is dit seizoen de grote publiekstrekker in het darts. Hij werd begin januari de jongste wereldkampioen ooit en is op 18-jarige leeftijd al beter dan bijna alle andere darters. Hij trekt met zijn liefde voor voetbalclub Manchester United en gamen als zijn grootste hobby ook nog een nieuwe schare fans naar het darts. Maar waar hij overal geliefd is, beleefde hij een opmerkelijke avond in Berlijn.

Onherkenbare Littler

Al vanaf zijn opkomst in de kwartfinale tegen Chris Dobey was Littler onherkenbaar. Hij ergerde zich zichtbaar aan de Duitse fans in Berlijn. Die floten en jouwden hem hoorbaar uit en hij liet zich daar door afleiden. Meerdere keren tikte hij met zijn vinger tegen zijn oor om aan te geven dat hij alles hoorde en meekreeg. Tijdens de wedstrijd kon hij mede daardoor zijn normale niveau niet halen. En waar tegenstanders soms alsnog onder de indruk zijn van de status van Littler, bleef Dobey nu stoïcijns.

'Die arme Duitse fans'

Hij kende geen medelijden met de onherkenbare Nuke en gooide de wedstrijd professioneel uit en won met 6-2. Beide darters kwamen tot een matig gemiddelde van net boven de 93. Littler droop zonder zege af, maar oogde daar niet al te zuur over. Hij wilde graag zo snel mogelijk van het podium. Toen Viaplay-presentator Koert Westerman na de wedstrijd weer in beeld was, zei hij het meteen: "Die arme Duitse fans." Al waren die vooral tégen Littler.

Bijzondere avond

De Premier League Darts-avond in Berlijn was sowieso al bijzonder, want de Nederlander Michael van Gerwen moest zich een paar uur voor de start noodgedwongen afmelden. Daarna pakte Stephen Bunting na acht opeenvolgende nederlagen ineens zijn eerste zege van dit Premier League-seizoen. Gerwyn Price ging door de afmelding van Van Gerwen gratis door naar de halve finales, waardoor de fans ook nog eens een wedstrijd minder dan normaal voorgeschoteld kregen.

