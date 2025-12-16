Michael van Gerwen wordt in de top van de dartswereld opgejaagd door twee landgenoten. Danny Noppert en Gian van Veen kwamen voor het WK darts de top-tien van de wereld in en hopen op een uitnodiging voor de Premier League Darts. Toch ziet Van Gerwen het niet helemaal zitten in de twee, die al samen de World Cup gooiden.

Noppert begint dinsdagavond aan zijn WK met een Nederlands onderonsje tegen Jurjen van der Velde. Hij speelde tot nu toe nooit een goed WK en wil aan die vloek een einde maken. Met goede prestaties maakt hij de PDC het wel heel moeilijk om nog om hem heen te kunnen voor de Premier League. "Hij is een grijze muis die overal tussendoor gaat", zegt Van Gerwen in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Het zijn grijze muizen'

"Als je aan mensen vraagt de tien beste darters van de wereld op te noemen, heeft niemand het over Noppert. Nederland kan echt wel een goeie character gebruiken, denk ik. Dat heeft ook met mijn prestaties te maken. Het zijn supergoede spelers, alleen wel allebei grijze muizen", doelt Van Gerwen op Noppert en Van Veen.

'Hij mist wel iets'

"Wat hij staat te doen, is echt heel knap. Alleen: hoe ver kan hij nog doorgroeien? Hij mist wel iets, een beetje een image. Puur kijkend naar het spel doet hij het heel goed, maar ik vind hem net iets missen. Ik weet alleen niet wat. Een beetje character, uitstraling."

'Daar kan hij niks aan doen'

Goede vriend Vincent van der Voort snapt wel wat de drievoudig wereldkampioen bedoelt. "Noppert is bezig zichzelf aan het ontwikkelen nu, maar dat gaat niet vanzelf. Hij heeft een heel goed jaar gehad, maar er wordt niet zo veel over gepraat. Daar kan hij ook niks aan doen en dat hoeft hij ook niet te hebben. Dat heeft Chris Dobey ook niet."

'Nederlandse darten draait nog steeds om Van Gerwen'

Van der Voort ziet wel een probleem voor darters als Noppert en Van Veen. Het grote publiek wordt toch vooral fan van mensen als Gerwyn Price, Luke Littler en Van Gerwen, die net even wat anders doen dan de rest. Het Nederlandse darten draait nog steeds om hem. Hij is ook de enige die wereldkampioen kan worden, denk ik."

