Jurjen van der Velde debuteert dinsdagavond op het WK darts en hij mag het direct opnemen tegen land- én provinciegenoot Danny Noppert, de nummer zes van de wereld. Het belooft dus een loodzware kluif te worden voor de 23-jarige Van der Velde.

Van der Velde hoopt op hulp uit het publiek om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De fans in Ally Pally willen het een darter nog wel eens moeilijk maken door te gaan fluiten en de underdog aan te moedigen. "We hebben in het verleden gezien wat er kan gebeuren als het publiek tegen iemand is, met geroep en gefluit. Ik hoop vooral dat het een mooie avond wordt, met een mooie wedstrijd."

Clash der Friezen

Van der Velde is geboren in Zevenhuizen, maar woont sinds kort nét in Friesland. Om die reden wordt er gesproken over een 'Clash der Friezen'. Hijzelf haalt er zijn schouders over op. "Dus iedereen moet zelf maar weten hoe ze het noemen", zegt hij bij RTV Noord.

Van der Velde is langzaam maar zeker aan het doorbreken bij de profdarters. Onlangs stond hij ook al op de Grand Slam of Darts, zijn eerste grote toernooi. En nu dus het WK: "Dit is toch wel een tikkeltje erger. Ik vond het daar al erg massaal, met de liedjes, het zingen en het juichen. Maar dit ging nog een stapje verder."

Goede resultaten voor Van der Velde

De darter - die nog zonder officiële bijnaam door het leven gaat - won in de groepfase van de Grand Slam knap van Damon Heta, om in de achtste finales te verliezen van de uiteindelijke winnaar Luke Humphries.

Nu neemt hij het dus op tegen Noppert, ook een loodzware tegenstander. "Ik hoop dat het goed gaat vanavond. Danny is natuurlijk de favoriet, daar hoeven we niet over te speculeren", zegt Van der Velde over The Freeze. "Maar ik ga mijn uiterste best doen het hem moeilijk te maken en het hopelijk positief af te sluiten."

