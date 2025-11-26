Danny Noppert sluit het dartsjaar 2025 af als nummer zes van de wereld. De Nederlandse topdarter kan met veel vertrouwen en in uitstekende vorm naar het WK darts. De Fries krijgt echter een duidelijke opdracht mee van ex-prof Vincent van der Voort. Op het WK speelde Noppert tot dusver namelijk erg matig.

De 34-jarige topdarter beleefde weer een ijzersterk seizoen, maar gaat op het toernooi af waar hij zelden goed presteert. De derde ronde is zijn beste prestatie in Alexandra Palace. Dat moet beter, vindt Van der Voort, en zeker nu. "Noppert is de nummer zes van de wereld, bizar knap. Hij moet met dezelfde agressie het WK in. Daar moet hij laten zien dat als hij verliest, iemand heel goed moet spelen om van hem te winnen. Dat is een opdracht", is Van der Voort luid en duidelijk in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Als hij dat wil, moet hij het laten zien'

Volgens presentator Damian Vlottes mag iedereen inmiddels 'keihard verwachten' dat Noppert de laatste zestien of kwartfinale haalt. Van der Voort plakt de kwartfinale als minimale doelstelling op Noppert. "Van de nummer zes van de wereld wordt dat gewoon verwacht. Daar ligt dus een opdracht voor hem dus, want hij is nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Als hij ook nog de Premier League in wil, dan zal hij het op het WK moeten laten zien. De vorm is er. Als hij de agressie erbij doet en de rest blijft houden, dan geef ik hem een goede kans."

'Als je het daar kan...'

Voor de Premier League-selectie telt het WK zwaar mee en volgens Van der Voort is dat niet meer dan logisch. "Daar zit zoveel media en het is zo anders dan elk ander toernooi. Als je het daar kan, verwachten ze dat je het ook kan in de Premier League. Dat het zwaar meetelt, vind ik logisch. Noppert is mentaal heel sterk, absoluut geen choker en niet bang om te winnen. Die heeft alles wel goed voor elkaar." Het WK begint voor Noppert met een eerste ronde tegen landgenoot Jurjen van der Velde.

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door de Players Championship Finals. Ook het WK darts komt er nu echt aan, want de loting is al geweest.

